В Минздраве Башкирии рассказали, почему статистика заболевших коронавирусом показала резкий рост
Глава Минздрава Башкирии объяснил резкий рост количества заболевших коронавирусом в регионе
Суточное количество больных коронавирусом выросло в Башкирии до 39 человек, что в два раза больше, чем днем ранее. Максим Забелин, руководитель Минздрава республики, дал этому простое объяснение.
По его словам, за неделю очень существенно увеличилось количество проводимых жителям Башкирии тестов. И именно этим фактом вызван такой серьезный рост.
Забелин отметил, что это свидетельство правильности принятых мер и такой рост был полностью ожидаемым.
Напомним, в Башкирии за сутки выявлено 39 новых больных коронавирусом
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Фото: Башинформ
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