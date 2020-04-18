В Минздраве Башкирии рассказали, почему статистика заболевших коронавирусом показала резкий рост

Глава Минздрава Башкирии объяснил резкий рост количества заболевших коронавирусом в регионе



Суточное количество больных коронавирусом выросло в Башкирии до 39 человек, что в два раза больше, чем днем ранее. Максим Забелин, руководитель Минздрава республики, дал этому простое объяснение.







По его словам, за неделю очень существенно увеличилось количество проводимых жителям Башкирии тестов. И именно этим фактом вызван такой серьезный рост.



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Фото: Башинформ