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В Минздраве Башкирии рассказали, почему статистика заболевших коронавирусом показала резкий рост

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Минздраве Башкирии рассказали, почему статистика заболевших коронавирусом показала резкий рост

Глава Минздрава Башкирии объяснил резкий рост количества заболевших коронавирусом в регионе

Суточное количество больных коронавирусом выросло в Башкирии до 39 человек, что в два раза больше, чем днем ранее. Максим Забелин, руководитель Минздрава республики, дал этому простое объяснение.



По его словам, за неделю очень существенно увеличилось количество проводимых жителям Башкирии тестов. И именно этим фактом вызван такой серьезный рост.

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Он также добавил, что на сегодняшний день врачи проводят тестирование всем людям, которые приезжают в республику, в том числе и тем, кто приезжает из Москвы. Два положительных случая были выявлены как раз у людей, что приехали из столицы.

Забелин отметил, что это свидетельство правильности принятых мер и такой рост был полностью ожидаемым.

Напомним, в Башкирии за сутки выявлено 39 новых больных коронавирусом

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Фото: Башинформ
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