В Башкирии не хватает врачей-инфекционистов для борьбы с коронавирусом

В Башкортостане наблюдается дефицит врачей, что специализируются на лечении инфекционных заболеваний.







Об этом сообщил на сегодня, 18 апреля, на брифинге, Максим Забелин, что занимает пост руководителя Минздрава Башкирии. По его словам, это особенно проявилось с появлением COVID-19.



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