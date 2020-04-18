В Башкирии не хватает врачей-инфекционистов для борьбы с коронавирусом
В Башкортостане наблюдается дефицит врачей, что специализируются на лечении инфекционных заболеваний.
Об этом сообщил на сегодня, 18 апреля, на брифинге, Максим Забелин, что занимает пост руководителя Минздрава Башкирии. По его словам, это особенно проявилось с появлением COVID-19.
Читайте также:В Минздраве Башкирии рассказали, почему статистика заболевших коронавирусом показала резкий рост
Забелин добавил, что сейчас в медучреждениях ведется разъяснительная работа и вводится понятие врача-стажера, который будет работать под руководством профильного специалиста. Министр отметил, что первая волна таких врачей уже подготовлена на базе БГМУ.
Напомним, в Башкирии стали известны подробности о новых пациентах погибших от коронавируса
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Загрузка...
Читайте также
Здравоохранение
В Башкирии стали известны подробности о новых пациентах погибших от коронавируса
Здравоохранение
В Стерлитамаке и Белорецке откроют две новые лаборатории для диагностики коронавируса
Здравоохранение
В Минздраве Башкирии опровергли слухи об увольнении главврача РКБ Эльзы Сыртлановой
Здравоохранение
В больнице Мелеуза сняли введенный из-за коронавируса карантин
Здравоохранение
В Башкирии излечился еще один пациент с коронавирусом
Здравоохранение
Максим Забелин рассказал о решении проблем кадрового дефицита в медучреждениях Башкирии
Здравоохранение
В Башкирии сократился дефицит врачей в медучреждениях
Здравоохранение
В Башкирии с 1 апреля начнут работу центры амбулаторной онкологической помощи