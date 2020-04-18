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В Башкирии не хватает врачей-инфекционистов для борьбы с коронавирусом

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Башкирии не хватает врачей-инфекционистов для борьбы с коронавирусом

В Башкортостане наблюдается дефицит врачей, что специализируются на лечении инфекционных заболеваний.



Об этом сообщил на сегодня, 18 апреля, на брифинге, Максим Забелин, что занимает пост руководителя Минздрава Башкирии. По его словам, это особенно проявилось с появлением COVID-19.

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Чиновник рассказал, что эти врачи нужны сейчас, несмотря на то, что инфекционисты не были в топе самых популярных специальностей. По его словам, многие выбирали другие специальности, среди которых онкология, дерматология, кардиология и травматология.

Забелин добавил, что сейчас в медучреждениях ведется разъяснительная работа и вводится понятие врача-стажера, который будет работать под руководством профильного специалиста. Министр отметил, что первая волна таких врачей уже подготовлена на базе БГМУ.

Напомним, в Башкирии стали известны подробности о новых пациентах погибших от коронавируса 
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