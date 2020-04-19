В МЧС рассказали, как уничтожить коронавирус на зелени и овощах

Работники МЧС посоветовали россиянам замачивать овощи перед употреблением







В ведомстве в рамках проведения профилактики COVID-19 посоветовали людям замачивать овощи и зелень где-то на четверть часа перед употреблением. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на рекомендации, опубликованные МЧС. В ведомстве добавили, что после замачивания следует хорошо промыть овощи проточной водой.



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Фото: yakutia-daily.ru