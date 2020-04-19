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В МЧС рассказали, как уничтожить коронавирус на зелени и овощах

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В МЧС рассказали, как уничтожить коронавирус на зелени и овощах

Работники МЧС посоветовали россиянам замачивать овощи перед употреблением



В ведомстве в рамках проведения профилактики COVID-19 посоветовали людям замачивать овощи и зелень где-то на четверть часа перед употреблением. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на рекомендации, опубликованные МЧС. В ведомстве добавили, что после замачивания следует хорошо промыть овощи проточной водой.

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Специалисты ведомства рекомендуют применять моющее средство нейтрального характера, которое следует хорошо смывать. Они просят людей мыть руки, когда они только зашли с улицы в жилище. Продукты, находящиеся в упаковке твердого типа лучше промыть водой с мылом. Необходимо проводить постоянную чистку и дезинфекцию дверных ручек, гаджетов и различных поверхностей.

Напомним, в Башкирии наблюдается дефицит врачей-инфекционистов для борьбы с коронавирусом.

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Фото: yakutia-daily.ru
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