В МЧС рассказали, как уничтожить коронавирус на зелени и овощах
Работники МЧС посоветовали россиянам замачивать овощи перед употреблением
В ведомстве в рамках проведения профилактики COVID-19 посоветовали людям замачивать овощи и зелень где-то на четверть часа перед употреблением. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на рекомендации, опубликованные МЧС. В ведомстве добавили, что после замачивания следует хорошо промыть овощи проточной водой.
Напомним, в Башкирии наблюдается дефицит врачей-инфекционистов для борьбы с коронавирусом.
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Фото: yakutia-daily.ru
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