В Уфе отделение Сбербанка закрыли на дезинфекцию, у одной из сотрудниц подтвердился коронавирус

В Уфе из-за коронавируса закрыли отделение "Сбербанка" на дезинфекцию



В Уфе, столице Башкирии, закрыли отделение "Сбербанка", расположенное в торговом центре "Звездный". Причиной этого стало то, что одна из работниц сдала тест на COVID-19, результат которого оказался положительным.







В пресс-службе финучреждения в Башкирии отметили, что работница учреждения решила сдать тест на коронавирус по своему желанию.



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Фото: mosecoservice.ru