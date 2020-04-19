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В Уфе отделение Сбербанка закрыли на дезинфекцию, у одной из сотрудниц подтвердился коронавирус

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Уфе отделение Сбербанка закрыли на дезинфекцию, у одной из сотрудниц подтвердился коронавирус

В Уфе из-за коронавируса закрыли отделение "Сбербанка" на дезинфекцию

В Уфе, столице Башкирии, закрыли отделение "Сбербанка", расположенное в торговом центре "Звездный". Причиной этого стало то, что одна из работниц сдала тест на COVID-19, результат которого оказался положительным.



В пресс-службе финучреждения в Башкирии отметили, что работница учреждения решила сдать тест на коронавирус по своему желанию.

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По словам Марии Бакировой, представителя пресс-службы регионального ПАО Сбербанк, каких-либо выраженных симптомов у работницы банка не наблюдалось. Первичный анализ дал положительный результат, а женщина узнала о нем, когда была дома.

Известно, что до получения результатов повторного теста, девушка самоизолировалась. Кроме того, все ее коллеги сделали то же самое.

Банковское отделение начнет работать уже завтра, 20 апреля, после проведения дезинфекции. Но на работе здесь будут сотрудники других отделений.

Напомним, в Башкирии опубликовали список предприятий и организаций, которые приступят к работе с 20 апреля 

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Фото: mosecoservice.ru
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