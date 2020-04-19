Несмотря на официальную статистику, Минздрав Башкирии сообщил о 45 новых больных коронавирусом за сутки

Сегодня, 19 апреля, на брифинге, посвященном вопросам распространения коронавируса, министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил об увеличении числа зараженных COVID-19.
По данным министерства, за последние сутки выявлено 45 больных коронавирусом. Также известно о 2 случаях летального исхода. Известно, что умершие пациенты страдали длительными онкологическими заболеваниями.
Под амбулаторным наблюдением находятся 62 пациента, 209 человек госпитализированы, выздоровевших за сегодняшние сутки нет. Помимо этого, 24 человека госпитализированы с диагнозом внебольничная пневмония.
Таким образом, общее число заболевших коронавирусом в регионе составляет 297 человек. Также насчитывается 12 смертей с данным диагнозом.