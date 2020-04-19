Несмотря на официальную статистику, Минздрав Башкирии сообщил о 45 новых больных коронавирусом за сутки

Сегодня, 19 апреля, на брифинге, посвященном вопросам распространения коронавируса, министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил об увеличении числа зараженных COVID-19.







По данным министерства, за последние сутки выявлено 45 больных коронавирусом. Также известно о 2 случаях летального исхода. Известно, что умершие пациенты страдали длительными онкологическими заболеваниями.



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