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Несмотря на официальную статистику, Минздрав Башкирии сообщил о 45 новых больных коронавирусом за сутки

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
Несмотря на официальную статистику, Минздрав Башкирии сообщил о 45 новых больных коронавирусом за сутки

Сегодня, 19 апреля, на брифинге, посвященном вопросам распространения коронавируса, министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил об увеличении числа зараженных COVID-19.



По данным министерства, за последние сутки выявлено 45 больных коронавирусом. Также известно о 2 случаях летального исхода. Известно, что умершие пациенты страдали длительными онкологическими заболеваниями.

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Под амбулаторным наблюдением находятся 62 пациента, 209 человек госпитализированы, выздоровевших за сегодняшние сутки нет. Помимо этого, 24 человека госпитализированы с диагнозом внебольничная пневмония.

Таким образом, общее число заболевших коронавирусом в регионе составляет 297 человек. Также насчитывается 12 смертей с данным диагнозом.

Напомним, ранее ресурс СтопКоронавирус.рф передавал, что за минувшие сутки подтвержденных случаев заражения инфекцией нет.
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Источник: gorobzor.ru
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