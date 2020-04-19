В Кушнаренковском районе, из-за коронавируса у одного из пациентов, на карантин закрылось одно из отделений больницы

В республике закрыто на карантин одно из отделений Кушнаренковской центральной районной больницы. Это было сделано по предписанию Управления Роспотребнадзора по РБ после того, как у одного пациента подтвердился положительный анализ на коронавирус.







По словам главного врача Кушнаренковской больницы Ольги Шайхутдиновой, зараженный COVID-19 был госпитализирован в инфекционный госпиталь в Дюртюлях. У лиц, контактировавших с заболевшим, был произведен забор биоматериала: 8, 10 и 18 апреля. Но из-за загруженности Центра гигиены и эпидемиологии в РБ результаты анализов пока не получены.









Сейчас в карантинном отделении Кушнаренковской больницы находятся шесть сотрудников и восемь больных. Характерные признаки для коронавирусной инфекции у них не наблюдаются. Сотрудники отделения лечебного учреждения обеспечены всем необходимым, в том числе наборами продуктов питания и предметов быта. Для них организовано четырехразовое питание.Кушнаренковская больница продолжает работать, в том числе по-прежнему осуществляют свою деятельность поликлиника, приемный покой. Под контролем врачей медицинского учреждения находится 181 человек, контактировавший с вирусными больными, в том числе 120 — медиков, работающих в карантинных отделениях Уфы и члены их семей.Как сообщила председатель профсоюзной организации работников здравоохранения Кушнаренковской ЦРБ Резеда Тангатарова, сначала были взяты под контроль 28 иностранных граждан из Узбекистана, приехавших в район на заработки.С 7 апреля приехали 26 пациентов РКБ имени Куватова и 51 медработник, а затем из ГКБ №21 и Республиканского онкологического диспансера. Все находятся в режиме полной самоизоляции. Они сдают анализы на первый, третий и десятый день.Если у наблюдаемых повышается температура и превышает 38 градусов или ухудшается самочувствие, на дом приезжает терапевт. При наличии показаний проводится комплекс необходимых диагностических мероприятий. Назначается лечение. При признаках коронавирусной инфекции больного доставят в инфекционный госпиталь в Дюртюлях.В больнице соблюдается жесткий контроль. Перед поликлиникой постоянно стоит мобильный медицинский комплекс. У входа в поликлинику измеряется температура каждого пациента, собирается эпидемиологический анамнез, при повышенной температуре больной направляется в эту машину, где его осматривает терапевт, при необходимости проводится забор мазков.

Лечебное заведение снабжается всем необходимым. Так, профсоюзный комитет больницы выделил 130 тысяч рублей на покупку средств индивидуальной защиты: комбинезонов и защитных очков. Также приобретены тепловизоры.

— Участковые терапевты перешли в режим патронажа пациентов на дому. Нагрузка на медиков колоссальная и порой завидуешь тем, кто сейчас на карантине, — резюмировала Резеда Тангатарова.



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