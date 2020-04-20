Минздрав Башкирии сообщил результаты анализов на коронавирус пациентов и сотрудников РКБ

Минздрав Башкирии сообщил результаты анализов сотрудников и пациентов роддома РКБ имени Куватова.
В министерстве сообщили, что все тесты на коронавирус оказались отрицательными, что послужило основанием для того, чтобы вписать из учреждения всех родивших женщин с детьми. Младенцев из реанимационного отделения перевели в другие больницы города.
Что касается медицинского персонала, то его, по данным ведомства, отправили домой с сохранением зарплаты и стимулирующих выплат до 11 мая. Само учреждение будет находиться на помывке с 20 апреля по 11 мая. Во время мойки беременных с высокой группой риска перенаправят в РКПЦ и Родильный дом №3 Уфы.