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Минздрав Башкирии сообщил результаты анализов на коронавирус пациентов и сотрудников РКБ

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
Минздрав Башкирии сообщил результаты анализов на коронавирус пациентов и сотрудников РКБ

Минздрав Башкирии сообщил результаты анализов сотрудников и пациентов роддома РКБ имени Куватова.



В министерстве сообщили, что все тесты на коронавирус оказались отрицательными, что послужило основанием для того, чтобы вписать из учреждения всех родивших женщин с детьми. Младенцев из реанимационного отделения перевели в другие больницы города. 

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Что касается медицинского персонала, то его, по данным ведомства, отправили домой с сохранением зарплаты и стимулирующих выплат до 11 мая.  Само учреждение будет находиться на помывке с 20 апреля по 11 мая. Во время мойки беременных с высокой группой риска перенаправят в РКПЦ и Родильный дом №3 Уфы.

Напомним, несмотря на официальную статистику, Минздрав Башкирии сообщил о 45 новых больных коронавирусом за сутки 

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Источник: gorobzor.ru
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