Минздрав Башкирии сообщил результаты анализов на коронавирус пациентов и сотрудников РКБ

Минздрав Башкирии сообщил результаты анализов сотрудников и пациентов роддома РКБ имени Куватова.







В министерстве сообщили, что все тесты на коронавирус оказались отрицательными, что послужило основанием для того, чтобы вписать из учреждения всех родивших женщин с детьми. Младенцев из реанимационного отделения перевели в другие больницы города.

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