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Башкирия заняла третью строчку по показателю смертности от коронавируса в России

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
Башкирия заняла третью строчку по показателю смертности от коронавируса в России

В регионе процент смертности от COVID-19 составил 4%, тогда как в среднем по России эта цифра равняется 0,8%.



По данным на 19 апреля, смертность от коронавируса в Республике Башкортостан составила 4,05%. Это выше, чем в Москве (0,73%) и в Московской области (1,06%) – в основных очагах распространения инфекции в стране.

В Башкирии от коронавируса скончались еще 2 человека, заболели - 52

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По проценту смертей от количества заразившихся коронавирусом Башкирия занимает третье место по стране, уступая лишь Псковской области (13,64%) и Республике Калмыкия (4,06).

Башкирия оказалась также на третьем месте по росту количества больных с подтвержденным диагнозом коронавирус. В Башкирии прирост за вчерашние сутки составил +4 человека. На первом Москва +176 (+28), на втором Московская область +49 (+9). Прирост заражений за последние сутки в Башкирии составил 18% (+45 человек) - 10 место по стране.

Напомним, Башкирия на борьбу с коронавирусом получит более 830 млн рублей из федерального бюджета 

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Источник: mkset.ru
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