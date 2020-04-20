Башкирия заняла третью строчку по показателю смертности от коронавируса в России

В регионе процент смертности от COVID-19 составил 4%, тогда как в среднем по России эта цифра равняется 0,8%.







По данным на 19 апреля, смертность от коронавируса в Республике Башкортостан составила 4,05%. Это выше, чем в Москве (0,73%) и в Московской области (1,06%) – в основных очагах распространения инфекции в стране.



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