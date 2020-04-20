В уфимской РКБ пройдет первая замена медработников

Работники Республиканской клинической больницы отправятся на самоизоляцию или обсервацию. Об этом на правительственном совещании заявил глава Минздрава Башкирии Максим Забелин.







«В РКБ сегодня у нас кончается первое действие распоряжения и предписания главного санитарного врача. Проведено необходимое повторное тестирование. Ждем специалистов для оценки анализа по устранению тех предписаний, которые были. Проводится замена медицинских работников, которые отработали вахтовым методом две недели. Они уходят на обсервацию либо самоизоляцию. Выходит новая смена бригады. По медицинским показаниям будет проведен перевод пациентов для дальнейшего наблюдения или лечения в условиях изоляторов по месту жительства», – рассказал Забелин.

«В роддоме дезинфекция началась уже вчера вечером. Мы перенесли плановые сроки так называемой помывки родильного отделения. С мая акушерско-гинекологическое отделение будет работать в плановом режиме», – заключил министр здравоохранения.



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