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В Уфе на ж/д вокзале задержали москвича больного коронавирусом

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Уфе на ж/д вокзале задержали москвича больного коронавирусом

Радий Хабиров на еженедельной оперативке в Правительстве Башкирии рассказал о задержании больного коронавирусом на железнодорожном вокзале в Уфе. Он посетовал на то, что пассажир мог заразить кого угодно. Этот человек приехал в Уфу из Москвы.



Глава Башкирии рассказал о том, как на железнодорожном вокзале в Уфе задержали пассажира с подтвержденным коронавирусом. Причем произошло это лишь потому, что на вокзале появились врачи, проверяющие рейсы из Москвы. В связи с этим он потребовал взяться и за автобусное сообщение. 

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Радий Хабиров:
На железнодорожном вокзале мы перехватили человека с коронавирусом. Он ехал из Москвы. Вы только задумайтесь. Сколько человек он мог заразить? Аэропорт и ж\д вокзал мы контролируем. В Бирске видел автобусы. Первое, надо легальные перевозки закрыть, а нелегальные просто останавливать и не пускать в город. Либо брать – и на карантин. Создайте условия, чтобы этого здесь не было. В аэропорту у нас мышь не проскочит. На вокзале тоже уже следят.
Ранее Newsbash.ru сообщал, что Башкирия заняла третью строчку по показателю смертности от коронавируса в России 

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Источник: bash.news
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