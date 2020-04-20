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В Белебее на 2-недельный карантин частично закрыли городскую больницу

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Белебее на 2-недельный карантин частично закрыли городскую больницу

В Белебеевской центральной районной больнице закрыт хирургический корпус на 14-дневный карантин из-за коронавируса.



Об этом заявил главный врач медицинского учреждения Рустем Ишмурзин в социальных сетях. Согласно статистике  республиканского Минздрава, в больнице находятся 29 пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция.

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Отмечается, что травмпункт и стоматология, а также невролог и уролог будут принимать больных в поликлинике 1.  Отделения кардиологии, неврологии и педиатрии расположены в приютовском корпусе.

Напомним, сегодня стало известно, что карантин сняли в РКБ имени Куватова и в больнице №2 в Стерлитамаке.

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Источник: gorobzor.ru
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