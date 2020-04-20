В Белебее на 2-недельный карантин частично закрыли городскую больницу
В Белебеевской центральной районной больнице закрыт хирургический корпус на 14-дневный карантин из-за коронавируса.
Об этом заявил главный врач медицинского учреждения Рустем Ишмурзин в социальных сетях. Согласно статистике республиканского Минздрава, в больнице находятся 29 пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция.
Напомним, сегодня стало известно, что карантин сняли в РКБ имени Куватова и в больнице №2 в Стерлитамаке.
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Источник:
gorobzor.ru
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