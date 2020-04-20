Стало известно о состоянии здоровья врача РКБ Риммы Камаловой

В социальных сетях общественник Тимур Уразметов, сын врача РКБ Риммы Камаловой, рассказал о состоянии женщины после 14-дневного карантина.







По его словам, Римма Камалова находится дома и чувствует себя хорошо, «если не брать в расчет огромную усталость». Впереди у врача двухнедельная строгая изоляция.

«Для тех, кто все это время переживал за Римму Галимовну, сообщаю: уже несколько минут, как мама дома. Чувствует себя хорошо, если не брать в расчет огромную усталость. Впереди ее ждет двухнедельная самоизоляция. Но это совсем не значит, что вопрос закрыт. Напротив, впереди нас ждет много работы: ежедневно к нам поступают обращения от пациентов и врачей со всей республики и с каждым мы работаем», — говорится в сообщении.



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Фото: соцсети