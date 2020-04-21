В Башкирии выписываются 14 пациентов вылечившихся от коронавируса
На ежедневном брифинге в Минздраве Башкортостана, Ирина Кононова, что занимает пост заместителя руководителя ведомства, сообщила актуальные данные о распространении COVID-19 в Башкортостане.
На сегодня, 21 апреля, в республике зарегистрирован 371 случай заболевания, из которых 22 - за последние 24 часа. 242 человека были госпитализированы, а 87 лечатся в амбулатории с легкой формой.
Напомним, Специалист Роспотребнадзора предупредила жителей Башкирии о том, что история с коронавирусом затянется.
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