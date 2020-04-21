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В Башкирии выписываются 14 пациентов вылечившихся от коронавируса

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Башкирии выписываются 14 пациентов вылечившихся от коронавируса

На ежедневном брифинге в Минздраве Башкортостана, Ирина Кононова, что занимает пост заместителя руководителя ведомства, сообщила актуальные данные о распространении COVID-19 в Башкортостане.



На сегодня, 21 апреля, в республике зарегистрирован 371 случай заболевания, из которых 22 - за последние 24 часа. 242 человека были госпитализированы, а 87 лечатся в амбулатории с легкой формой.

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Наблюдается серьезное увеличение количества выздоровевших. По словам Кононовой, выписано 8 человек. Еще 6 выпишутся в течение дня. Всего же выздоровевших за период пандемии насчитывается 34 человека, а умерло - 14 человек, из которых 9 были в возрасте более 60 лет и имели сопутствующие тяжелые недуги.

Напомним, Специалист Роспотребнадзора предупредила жителей Башкирии о том, что история с коронавирусом затянется.

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