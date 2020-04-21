Поможет ли кварцевание уничтожить коронавирус

Кварцевые лампы нельзя включать в присутствии человека (способствует развитию онкологии, и губительно действует на клетки нашего организма, сильно повреждая его).
Нужно использовать достаточно долго и мощно (на полчаса включать кварц нет никакого смысла).
После кварца воздух становится очень сухим и насыщается большим количеством озона, что тоже очень вредно для человека (особенно для детей).
Кварцевание используется, как правило, в промышленных масштабах (обработка общественного транспорта, например. Так делают в Шанхае), в медицинских учреждениях (операционные, манипуляционные): в целом везде, где было большое количество народу, среди которых могли быть зараженные.