Поможет ли кварцевание уничтожить коронавирус

Начнем с того, что подобные ламы излучают ультрафиолет, и весь эффект обусловлен именно этим, так что дальше мы будем говорить про ультрафиолет.



УФ-излучение в достаточной дозе способно уничтожить, вообще, почти всё живое.







Действие происходит за счет разрушения ДНК и РНК клеток (проще говоря, разрушаются самые важные структуры, без которых невозможно существование клетки).

Кварцевые лампы нельзя включать в присутствии человека (способствует развитию онкологии, и губительно действует на клетки нашего организма, сильно повреждая его). Нужно использовать достаточно долго и мощно (на полчаса включать кварц нет никакого смысла). После кварца воздух становится очень сухим и насыщается большим количеством озона, что тоже очень вредно для человека (особенно для детей). Кварцевание используется, как правило, в промышленных масштабах (обработка общественного транспорта, например. Так делают в Шанхае), в медицинских учреждениях (операционные, манипуляционные): в целом везде, где было большое количество народу, среди которых могли быть зараженные.

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Да, кварцевание помогает убить коронавирус.