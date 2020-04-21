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Поможет ли кварцевание уничтожить коронавирус

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
Поможет ли кварцевание уничтожить коронавирус

Начнем с того, что подобные ламы излучают ультрафиолет, и весь эффект обусловлен именно этим, так что дальше мы будем говорить про ультрафиолет.

УФ-излучение в достаточной дозе способно уничтожить, вообще, почти всё живое. 



Действие происходит за счет разрушения ДНК и РНК клеток (проще говоря, разрушаются самые важные структуры, без которых невозможно существование клетки).

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Да, кварцевание помогает убить коронавирус.

Но тут есть несколько проблем:
  1. Кварцевые лампы нельзя включать в присутствии человека (способствует развитию онкологии, и губительно действует на клетки нашего организма, сильно повреждая его).
  2. Нужно использовать достаточно долго и мощно (на полчаса включать кварц нет никакого смысла). 
  3. После кварца воздух становится очень сухим и насыщается большим количеством озона, что тоже очень вредно для человека (особенно для детей). 
  4. Кварцевание используется, как правило, в промышленных масштабах (обработка общественного транспорта, например. Так делают в Шанхае), в медицинских учреждениях (операционные, манипуляционные): в целом везде, где было большое количество народу, среди которых могли быть зараженные.
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Источник: t.me
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