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Вахтовик из Башкирии заразил 37 работников предприятия в Алтайском крае

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
Вахтовик из Башкирии заразил 37 работников предприятия в Алтайском крае

У рабочего Корбалихинского рудника АО «Сибирь-Полиметаллы» (Алтайский край, входит в УГМК), прибывшего на вахту из Башкирии и проживавшего в общежитии, диагностирован новый коронавирус COVID-19, после чего была приостановлена работа предприятия, сообщает «Интерфакс».



В компании начата проверка Роспотребнадзора и прокуратуры. Изолированы более 80 сотрудников, находившихся в контакте с заболевшим. У 37 из них диагноз уже подтвержден. Большинство инфицированных госпитализированы в инфекционные госпитали.

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Позже в УГМК уточнили, что на руднике приостановлено выполнение только шахтно-строительных работ, добыча руды продолжается. 

Напомним, количество жителей Башкирии, которые заразились COVID-19, возросло до 371. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

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Источник: www.kommersant.ru
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