Вахтовик из Башкирии заразил 37 работников предприятия в Алтайском крае

У рабочего Корбалихинского рудника АО «Сибирь-Полиметаллы» (Алтайский край, входит в УГМК), прибывшего на вахту из Башкирии и проживавшего в общежитии, диагностирован новый коронавирус COVID-19, после чего была приостановлена работа предприятия, сообщает «Интерфакс».







В компании начата проверка Роспотребнадзора и прокуратуры. Изолированы более 80 сотрудников, находившихся в контакте с заболевшим. У 37 из них диагноз уже подтвержден. Большинство инфицированных госпитализированы в инфекционные госпитали.

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