Ранэлю Шамсутдинову из Стерлитамака, который не мог получить помощь из-за коронавируса, сделали первую операцию
Родственники молодого парня из Стерлитамака у которого обнаружили опухоль головного мозга сообщили хорошую новость. Ранэлю Шамсутдинову на днях сделали операцию, установив специальный шунт для снятия отека головного мозга и устранения сильных болей. Пациенту предстоит долгое лечение, которое пройдет в другом регионе.
- Операцию, которую провели сегодня Ранэлю, это только первый этап нашей борьбы. Этот шунт сейчас крайне необходим, чтобы жидкость стекала в брюшную полость и снялся отек головного мозга. И для того, чтобы он смог нормально перенести перелет. Опухоль никуда не делась! Как только нам дадут добро клиники Тюмени или Новосибирска, будем вылетать туда, - поделились последними новостями о самочувствии парня его родственники в социальных сетях.
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