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Ранэлю Шамсутдинову из Стерлитамака, который не мог получить помощь из-за коронавируса, сделали первую операцию

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Стерлитамакский район
Ранэлю Шамсутдинову из Стерлитамака, который не мог получить помощь из-за коронавируса, сделали первую операцию

Родственники молодого парня из Стерлитамака у которого обнаружили опухоль головного мозга сообщили хорошую новость. Ранэлю Шамсутдинову на днях сделали операцию, установив специальный шунт для снятия отека головного мозга и устранения сильных болей. Пациенту предстоит долгое лечение, которое пройдет в другом регионе.



- Операцию, которую провели сегодня Ранэлю, это только первый этап нашей борьбы. Этот шунт сейчас крайне необходим, чтобы жидкость стекала в брюшную полость и снялся отек головного мозга. И для того, чтобы он смог нормально перенести перелет. Опухоль никуда не делась! Как только нам дадут добро клиники Тюмени или Новосибирска, будем вылетать туда, - поделились последними новостями о самочувствии парня его родственники в социальных сетях.

Родственники смертельно больного Ранэля Шамсутдинова из Стерлитамака просят федеральные власти помочь с его лечением

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Напомним, историю об умирающем парне впервые рассказал волонтер АНО «Радуга добра». Регина Биргулиева пожаловалась, что из-за карантина в больнице ему негде получить медицинскую помощь. Сразу после публикаций в СМИ на ситуацию молодого парня обратил внимание министр здравоохранения Максим Забелин, и Ранэля госпитализировали в больницу в Салавате. 

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Источник: www.ufa.kp.ru
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