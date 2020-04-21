Ранэлю Шамсутдинову из Стерлитамака, который не мог получить помощь из-за коронавируса, сделали первую операцию

Родственники молодого парня из Стерлитамака у которого обнаружили опухоль головного мозга сообщили хорошую новость. Ранэлю Шамсутдинову на днях сделали операцию, установив специальный шунт для снятия отека головного мозга и устранения сильных болей. Пациенту предстоит долгое лечение, которое пройдет в другом регионе.







- Операцию, которую провели сегодня Ранэлю, это только первый этап нашей борьбы. Этот шунт сейчас крайне необходим, чтобы жидкость стекала в брюшную полость и снялся отек головного мозга. И для того, чтобы он смог нормально перенести перелет. Опухоль никуда не делась! Как только нам дадут добро клиники Тюмени или Новосибирска, будем вылетать туда, - поделились последними новостями о самочувствии парня его родственники в социальных сетях.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Напомним, историю об умирающем парне впервые рассказал волонтер АНО «Радуга добра». Регина Биргулиева пожаловалась, что из-за карантина в больнице ему негде получить медицинскую помощь. Сразу после публикаций в СМИ на ситуацию молодого парня обратил внимание министр здравоохранения Максим Забелин, и Ранэля госпитализировали в больницу в Салавате.