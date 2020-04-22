Минздрав Башкирии назвал возраст умерших от коронавируса

От COVID-19 в Башкирии умерло 14 человек. Если смотреть в процентном соотношении, то смертность в республике находится на уровне 3,77%. А в среднем по Российской Федерации данный показатель равен 0,8 процента.







В региональном Минздраве рассказали, что большинство умерших от коронавируса - пожилые люди, которые имели тяжелые сопутствующие болезни: сахарный диабет, онкология на поздних стадиях и т.д. Девять человек из умерших были старше 60 лет, а четверо были в возрасте от 40 до 60, а одному умершему было всего 33 года. Этот мужчина, проживал в Мечетлинском районе и болел сахарным диабетом с осложнениями, из-за чего его организм не смог справиться с коронавирусной инфекцией.

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