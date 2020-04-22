В Уфе молодые предприниматели подарили инфекционной клинической больнице № 4 новые компьютеры

22 апреля Инфекционная клиническая больница № 4 получила новые компьютеры. Вычислительная техника приобретена за счет средств молодых предпринимателей.







- Предприниматели это самый активный слой населения. Это не первая наша акция помощи. Например, в этот непростой период помогаем медицинским учреждениям. Стараемся заранее связаться, чтобы выяснить в чем именно есть нуждаемость, - отметил руководитель бизнес-клуба молодых предпринимателей республики Евгений Буянов.

- Любую помощь принимаем с радостью. Техника в любой момент может выйти из строя, их необходимость всегда актуальна. Наши отделения разделены на «чистые» и «грязные» потоки приемов пациентов, везде нужно фиксировать статистические данные, истории болезни, вести учет. Естественно техника у нас есть, но приятно само отношение – люди желают помочь нам, медикам, в такое напряженное время, - отметила заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ РБ ИКБ №4 Регина Галиева.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы

Так, объединение молодых предпринимателей республики в период пандемии коронавируса осуществляют развоз продуктовых наборов для медицинского персонала, предоставляют средства защиты в медучреждения.Напомним, Администрацией Уфы было приобретено и передано 2 000 специальных защитных костюмов и респираторов для медицинских работников в 37 медицинских учреждений столицы. Кроме этого, продолжается работа по доставке бесплатных продуктовых наборов.