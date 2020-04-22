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В Уфе молодые предприниматели подарили инфекционной клинической больнице № 4 новые компьютеры

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Уфа
В Уфе молодые предприниматели подарили инфекционной клинической больнице № 4 новые компьютеры

22 апреля Инфекционная клиническая больница № 4 получила новые компьютеры. Вычислительная техника приобретена за счет средств молодых предпринимателей.



- Предприниматели это самый активный слой населения. Это не первая наша акция помощи. Например, в этот непростой период помогаем медицинским учреждениям. Стараемся заранее связаться, чтобы выяснить в чем именно есть нуждаемость, - отметил руководитель бизнес-клуба молодых предпринимателей республики Евгений Буянов.

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Так, объединение молодых предпринимателей республики в период пандемии коронавируса осуществляют развоз продуктовых наборов для медицинского персонала, предоставляют средства защиты в медучреждения.
- Любую помощь принимаем с радостью. Техника в любой момент может выйти из строя, их необходимость всегда актуальна. Наши отделения разделены на «чистые» и «грязные» потоки приемов пациентов, везде нужно фиксировать статистические данные, истории болезни, вести учет. Естественно техника у нас есть, но приятно само отношение – люди желают помочь нам, медикам, в такое напряженное время, - отметила заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ РБ ИКБ №4 Регина Галиева.
Напомним, Администрацией Уфы было приобретено и передано 2 000 специальных защитных костюмов и респираторов для медицинских работников в 37 медицинских учреждений столицы. Кроме этого, продолжается работа по доставке бесплатных продуктовых наборов.

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Источник: администрация Уфы
Фото: администрация Уфы
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