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В уфимской РКБ имени Куватова пациенты плакали от усталости

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В уфимской РКБ имени Куватова пациенты плакали от усталости

В Башкирии в РКБ имени Куватова плакали пациенты эндокринологического отделения. Об этом на брифинге по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19 сообщила замминистра здравоохранения РБ Ирина Кононова.



— Они, правда, плакали, — прокомментировала ситуацию в РКБ Ирина Кононова. — Они больше 40 дней находятся в больнице. Они просто очень устали. Сейчас закончатся все медицинские манипуляции, и они будут переведены. Они не брошенные, персонал меняется, главврач вчера сделал клинический обход с необходимыми назначениями днем и вечером, попросил у них прощения.

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Замминистра объяснила, что часть пациентов не переводят, так как либо у них тесты дали положительные результаты и они ждут повторных результатов анализов, либо результаты анализов задерживаются.

Напомним, в Башкирии зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом

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Источник: www.i-gazeta.com
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