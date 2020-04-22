В уфимской РКБ имени Куватова пациенты плакали от усталости

В Башкирии в РКБ имени Куватова плакали пациенты эндокринологического отделения. Об этом на брифинге по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19 сообщила замминистра здравоохранения РБ Ирина Кононова.







— Они, правда, плакали, — прокомментировала ситуацию в РКБ Ирина Кононова. — Они больше 40 дней находятся в больнице. Они просто очень устали. Сейчас закончатся все медицинские манипуляции, и они будут переведены. Они не брошенные, персонал меняется, главврач вчера сделал клинический обход с необходимыми назначениями днем и вечером, попросил у них прощения.



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