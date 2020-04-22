Дети с коронавирусом, дольше чем взрослые становятся источником заражения

Как оказалось, дети после заражения коронавирусом, в течение долгого времени, чем взрослые, остаются источником заражения. Об этом сообщил Александр Горелов, профессор, заместитель главы центра НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе.







По его утверждению, дети довольно легко переносят инфекцию, но значительно дольше становятся его носителями.



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