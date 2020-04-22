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Дети с коронавирусом, дольше чем взрослые становятся источником заражения

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
Дети с коронавирусом, дольше чем взрослые становятся источником заражения

Как оказалось, дети после заражения коронавирусом, в течение долгого времени, чем взрослые, остаются источником заражения. Об этом сообщил Александр Горелов, профессор, заместитель главы центра НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе.



По его утверждению, дети довольно легко переносят инфекцию, но значительно дольше становятся его носителями.

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По последним данным в России зафиксировано 57999 заболевших в 85 регионах. Из них поправились 4420 пациентов, скончались 513 человек. Россия приблизилась к Китаю войдя в десятку по числу заболевших.

Напомним, Минздрав Башкирии подтвердил, что на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 396 случаев заболевания коронавирусом.

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