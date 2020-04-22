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В Минздраве Башкирии рассказали, когда и где в республике появился первый пациент с коронавирусом

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Минздраве Башкирии рассказали, когда и где в республике появился первый пациент с коронавирусом

В Минздраве Башкирии рассказали о "нулевом пациенте", который стал первым инфицированным COVID-19 на территории региона и источником распространения вируса.



Человек с симптомами коронавируса пришел в РКБ им. Куватова еще в феврале этого года, то есть до того, как был введен карантин.

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В тот момент никто и не мог предположить, что он станет источником инфекции.

РКБ имени Куватова в Уфе стала самым крупным очагом распространения COVID-19 в Башкортостане. Только после проведения эпидемиологического расследования представителями Роспотребназдора, удалось выявить нулевого пациента с коронавирусом.

По словам Ирины Кононовой, что занимает должность замминистра здравоохранения Башкирии, на момент его появления в медучреждении, там не было никаких мероприятий по ограничению въезда. Также, не было карантинных мероприятий и все условия были лояльные.

Напомним, в уфимской РКБ имени Куватова пациенты плакали от усталости. Об этом на брифинге по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19 сообщила замминистра здравоохранения РБ Ирина Кононова.

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