В Минздраве Башкирии рассказали, когда и где в республике появился первый пациент с коронавирусом

В Минздраве Башкирии рассказали о "нулевом пациенте", который стал первым инфицированным COVID-19 на территории региона и источником распространения вируса.







Человек с симптомами коронавируса пришел в РКБ им. Куватова еще в феврале этого года, то есть до того, как был введен карантин.



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