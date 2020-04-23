В Уфе в клинике БГМУ умер пациент, которого лечили от коронавируса

«К сожалению, один пациент скончался… Коронавты расстроены… Смерть есть смерть, и к ней никто и никогда не может привыкнуть... Даже те, кто видит ее гораздо чаще других. Конечно, было сделано все возможное, чтобы спасти жизнь этому пациенту. Но тяжелая сопутствующая патология и солидный возраст практически не дали ему шансов на выживание», —говорится в посте.
В региональном Минздраве отметили, что причина смерти пока остается неизвестной, так как не проведены патологоанатомические исследования.
Кроме того, по словам Сырчина, в реанимации находятся 10 пациентов, из них 6 - на ИВЛ. Три уже ожидают перевода из реанимации в обычную палату. Напомним, клиника при БГМУ превращена в инфекционный госпиталь.