В Уфе в клинике БГМУ умер пациент, которого лечили от коронавируса

В клинике БГМУ скончался пациент, у которого был обнаружен коронавирус. Об этом рассказал врач медицинского учреждения Евгений Сырчин.







Согласно его данным, пациент был пожилого возраста и имел патологические заболевания. Медики приложили все силы к его спасению, однако больной умер.

«К сожалению, один пациент скончался… Коронавты расстроены… Смерть есть смерть, и к ней никто и никогда не может привыкнуть... Даже те, кто видит ее гораздо чаще других. Конечно, было сделано все возможное, чтобы спасти жизнь этому пациенту. Но тяжелая сопутствующая патология и солидный возраст практически не дали ему шансов на выживание», —говорится в посте.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram