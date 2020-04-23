В Минздраве Башкирии обнародовали подробную статистику по коронавирусу на 23 апреля

Министр здравоохранения Максим Забелин на оперативном совещании в регионально правительстве обнародовал обновленную статистику распространению коронавируса в регионе.
«Под пристальным наблюдением у нас находятся 1309 человек – граждане республики, которые вернулись из неблагоприятных территорий и у них развилась клиника ОРВИ. В обсерваторе Уфы находятся 97 человек, из них 22 – несовершеннолетние. На самоизоляции – более 6500 человек-граждан республики, которые прибыли из других территорий РФ», - рассказал он.
Также Забелин подчеркнул, что в регионе по состоянию на 23 апреля развернуто 2659 коек первой очереди, из них коек с ИВЛ – 400.
Напомним, ранее ресурс стопкоронавирус.рф сообщал, что в Башкирии на за минувшие сутки зафиксировано 26 новых случаев инфицирования COVID-19. Общее количество больных коронавирусом в регионе достигло 422 человек, погибло – 14, выздоровело - 38 больных.