В Минздраве Башкирии обнародовали подробную статистику по коронавирусу на 23 апреля

Министр здравоохранения Максим Забелин на оперативном совещании в регионально правительстве обнародовал обновленную статистику распространению коронавируса в регионе.







«Под пристальным наблюдением у нас находятся 1309 человек – граждане республики, которые вернулись из неблагоприятных территорий и у них развилась клиника ОРВИ. В обсерваторе Уфы находятся 97 человек, из них 22 – несовершеннолетние. На самоизоляции – более 6500 человек-граждан республики, которые прибыли из других территорий РФ», - рассказал он.



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