Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Минздраве Башкирии обнародовали подробную статистику по коронавирусу на 23 апреля

В Минздраве Башкирии обнародовали подробную статистику по коронавирусу на 23 апреля

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Минздраве Башкирии обнародовали подробную статистику по коронавирусу на 23 апреля

Министр здравоохранения Максим Забелин на оперативном совещании в регионально правительстве обнародовал обновленную статистику распространению коронавируса в регионе.



«Под пристальным наблюдением у нас находятся 1309 человек – граждане республики, которые вернулись из неблагоприятных территорий и у них развилась клиника ОРВИ. В обсерваторе Уфы находятся 97 человек, из них 22 – несовершеннолетние. На самоизоляции – более 6500 человек-граждан республики, которые прибыли из других территорий РФ», - рассказал он.

Хабиров поручил проверять медиков: в Башкирии будет создана специальная комиссия

Читайте также:

Хабиров поручил проверять медиков: в Башкирии будет создана специальная комиссия
Также Забелин подчеркнул, что в регионе по состоянию на 23 апреля развернуто 2659 коек первой очереди, из них коек с ИВЛ – 400.

Напомним, ранее ресурс стопкоронавирус.рф сообщал, что в Башкирии на за минувшие сутки зафиксировано 26 новых случаев инфицирования COVID-19. Общее количество больных коронавирусом в регионе достигло 422 человек, погибло – 14, выздоровело - 38 больных.

Напомним, в Уфе в клинике БГМУ умер пациент, которого лечили от коронавируса. 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gorobzor.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также

Несмотря на официальную статистику, Минздрав Башкирии сообщил о 45 новых больных коронавирусом за сутки
Здравоохранение
Несмотря на официальную статистику, Минздрав Башкирии сообщил о 45 новых больных коронавирусом за сутки
В Башкирии стали известны подробности о новых пациентах погибших от коронавируса
Здравоохранение
В Башкирии стали известны подробности о новых пациентах погибших от коронавируса
В Минздраве Башкирии сообщили, где лежат больные с коронавирусом
Здравоохранение
В Минздраве Башкирии сообщили, где лежат больные с коронавирусом
Минздрав Башкирии официально подтвердил смерть двух человек от коронавируса
Здравоохранение
Минздрав Башкирии официально подтвердил смерть двух человек от коронавируса
В Минздраве Башкирии рассказали о количестве больных коронавирусом в РКБ
Здравоохранение
В Минздраве Башкирии рассказали о количестве больных коронавирусом в РКБ
В Башкирии зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом
Здравоохранение
В Башкирии зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом
Насколько медучреждения Башкирии готовы к приему зараженных коронавирусом
Здравоохранение
Насколько медучреждения Башкирии готовы к приему зараженных коронавирусом
В Башкирии количество госпитализированных, с подозрением на коронавирус, возросло до 79
Здравоохранение
В Башкирии количество госпитализированных, с подозрением на коронавирус, возросло до 79
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: