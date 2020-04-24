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Рошаль продолжает защищать Сыртланову: его критике подверглись следователи

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Уфа
Рошаль продолжает защищать Сыртланову: его критике подверглись следователи

Президент национальной медицинской палаты Леонид Рошаль снова обрушился с критикой на органы следствия. Он заявил, что Кировский отдел Следственного комитета по Уфе принял решение начать доследственную проверку в РКБ, не разобравшись.



«В основании конфликта в медицинской организации лежит не уровень оказания медицинской помощи (он всегда был, есть и, надеюсь, будет высоким), не коронавирус, а внутренние человеческие конфликты, которые возникают нередко, когда меняется руководитель коллектива. На фоне коронавируса они обострились, только и всего. В почти тысячном коллективе всегда найдутся недовольные. Причем интересно, что профессиональные результаты, включая диагностику, осложнения, летальность, в коллективе не ухудшаются. Проблемы начались, когда руководителем больницы стала около года тому назад Эльза Сыртланова, опытный организатор со своими убеждениями, с которым имеет право кто-то не соглашаться. Я с ней не знаком, но саму республиканскую больницу знаю. Это профессионально сильный коллектив», – заявил он.

Леонид Рошаль встал на защиту главврача уфимской РКБ Эльзы Сыртлановой

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Леонид Рошаль встал на защиту главврача уфимской РКБ Эльзы Сыртлановой
Рошаль также отметил, что жалобу в Следственный комитет написал не сотрудник больницы, а сын заведующей ревматологическим отделением Риммы Камаловой, у которой, по его мнению, не сложились отношения с главным врачом. Он выразился, что  «появились силы, которые стали раскачивать лодку».

«Это решение не красит работу всего опытного коллектива следователей республики. Решать эти вопросы должны Роспотребнадзор, Росздравнадзор и региональное министерство. Но не следственный комитет. Если они хотели помочь больнице, то могли оказать любую спонсорскую помощь или прийти в больницу», – подчеркнул он.
Напомним, 23 апреля, на оперативном совещании Радий Хабиров заявил о новой мере поддержки врачей. В этот раз речь шла о тех, кто прошел через 14-дневный карантин в медучреждениях.
  
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Источник: gorobzor.ru
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