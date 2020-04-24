Рошаль продолжает защищать Сыртланову: его критике подверглись следователи

Президент национальной медицинской палаты Леонид Рошаль снова обрушился с критикой на органы следствия. Он заявил, что Кировский отдел Следственного комитета по Уфе принял решение начать доследственную проверку в РКБ, не разобравшись.







«В основании конфликта в медицинской организации лежит не уровень оказания медицинской помощи (он всегда был, есть и, надеюсь, будет высоким), не коронавирус, а внутренние человеческие конфликты, которые возникают нередко, когда меняется руководитель коллектива. На фоне коронавируса они обострились, только и всего. В почти тысячном коллективе всегда найдутся недовольные. Причем интересно, что профессиональные результаты, включая диагностику, осложнения, летальность, в коллективе не ухудшаются. Проблемы начались, когда руководителем больницы стала около года тому назад Эльза Сыртланова, опытный организатор со своими убеждениями, с которым имеет право кто-то не соглашаться. Я с ней не знаком, но саму республиканскую больницу знаю. Это профессионально сильный коллектив», – заявил он.

«Это решение не красит работу всего опытного коллектива следователей республики. Решать эти вопросы должны Роспотребнадзор, Росздравнадзор и региональное министерство. Но не следственный комитет. Если они хотели помочь больнице, то могли оказать любую спонсорскую помощь или прийти в больницу», – подчеркнул он.



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