В больнице Кармаскалинского района ввели карантин по коронавирусу

Ванер Изикаев, что занимает должность и.о. отдела Управления Роспотребнадзора Башкирии рассказал на брифинге, что состоялся сегодня, 24 апреля, о введении карантина по COVID-19 в Кармаскалинской районной больнице.







В то же время, по его словам, с сегодняшнего дня ограничения такого типа были сняли в Бирской ЦРБ. Отметим, что накануне завершились карантинные мероприятия по коронавирусу в трех медучреждениях. Еще в 7 медучреждениях особый придоэпидемиологический режим продолжает действовать.



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