В больнице Кармаскалинского района ввели карантин по коронавирусу
Ванер Изикаев, что занимает должность и.о. отдела Управления Роспотребнадзора Башкирии рассказал на брифинге, что состоялся сегодня, 24 апреля, о введении карантина по COVID-19 в Кармаскалинской районной больнице.
В то же время, по его словам, с сегодняшнего дня ограничения такого типа были сняли в Бирской ЦРБ. Отметим, что накануне завершились карантинные мероприятия по коронавирусу в трех медучреждениях. Еще в 7 медучреждениях особый придоэпидемиологический режим продолжает действовать.карантинные ограничения сняли с городской клинической больницы №8, с центральной республиканской больницы Ишимбая и с городской больницы Салавата.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Читайте также
Здравоохранение
В Башкирии с трех больниц сняли режим карантина
Здравоохранение
В Башкирии республиканский онкодиспансер могут закрыть на карантин
Здравоохранение
В Бирске на карантин по коронавирусу закрыли терапевтический и хирургический корпусы
Здравоохранение
В Нефтекамске на карантин по коронавирусу закрыли психоневрологический интернат
Здравоохранение
В больнице Мелеуза сняли введенный из-за коронавируса карантин
Здравоохранение
В Уфе из роддома закрытой на карантин РКБ начали выписывать беременных женщин
Здравоохранение
В Башкирии на карантин закрыли 3 больницы: в Октябрьском, Бирске и Белебее
Здравоохранение
Салават Камалетдинов назначен и.о. главного врача Кармаскалинской больницы