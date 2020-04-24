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В больнице Кармаскалинского района ввели карантин по коронавирусу

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В больнице Кармаскалинского района ввели карантин по коронавирусу

Ванер Изикаев, что занимает должность и.о. отдела Управления Роспотребнадзора Башкирии рассказал на брифинге, что состоялся сегодня, 24 апреля, о введении карантина по COVID-19 в Кармаскалинской районной больнице.



В то же время, по его словам, с сегодняшнего дня ограничения такого типа были сняли в Бирской ЦРБ. Отметим, что накануне завершились карантинные мероприятия по коронавирусу в трех медучреждениях. Еще в 7 медучреждениях особый придоэпидемиологический режим продолжает действовать.

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Напомним, в Башкирии карантинные ограничения сняли с городской клинической больницы №8, с центральной республиканской больницы Ишимбая и с городской больницы Салавата.

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