Статистика заболеваемости коронавирусом на сегодня в Башкирии: данные по городам и районам

Сегодня, 24 апреля, на брифинге в Минздраве РБ обнародовали статистку заболеваемости коронавирусом по медицинским округам Башкирии.



Так, согласно графику, всего на стационаре находятся 246 жителей Башкирии, на данный момент они лечатся в медучреждениях:







Нефтекамский округ: 3 пациента в городской больнице Нефтекамска, 2 – в Дюртюлинской ЦРБ, 1 – в Верхнеяркеевской ЦРБ;

Бирский округ: 7 пациентов в Бирской ЦРБ;



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: 29 пациентов в Белебеевской ЦРБ, 4 – в Октябрьской ГБ №1, 8 – в Туймазинской ЦРБ;: 2 пациента в РКИБ Стерлитамака, 1 – в ГБ №2, 3 – в ГБ №4, 1 – в Толбазинской ЦРБ, 1 – в Миякинской ЦРБ, 2 – в ГБ Салавата;: 2 пациента в ЦРБ Кумертау, 4 – в Мелеузовской ЦРБ, 6 – в Исянгуловской ЦРБ;: 1 пациент в Баймакской ЦГБ;: 1 пациент в Белорецкой ЦРБ, 1 – в Учалинской ЦРБ;: 71 пациент в Республиканской клинической инфекционной больнице, 12 – в РКБ имени Куватова, 6 – в ГКБ Демского района, 21 – в Уфимской ГКБ №5, 35 – в Уфимской ГКБ №8, 1 – в Уфимской ГКБ №13, 17 – в клинике БГМУ, 1 – в Буздякской ЦРБ, 1 – в Чишминской ЦРБ;: 3 пациента в Месягутовской ЦРБ.Напомним, в Белорецке пациенты с подозрением на коронавирус пожаловались на жуткие условия в больнице | видео .



