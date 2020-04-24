Статистика заболеваемости коронавирусом на сегодня в Башкирии: данные по городам и районам
Сегодня, 24 апреля, на брифинге в Минздраве РБ обнародовали статистку заболеваемости коронавирусом по медицинским округам Башкирии.
Так, согласно графику, всего на стационаре находятся 246 жителей Башкирии, на данный момент они лечатся в медучреждениях:
Нефтекамский округ: 3 пациента в городской больнице Нефтекамска, 2 – в Дюртюлинской ЦРБ, 1 – в Верхнеяркеевской ЦРБ;
Бирский округ: 7 пациентов в Бирской ЦРБ;
Стерлитамакский округ: 2 пациента в РКИБ Стерлитамака, 1 – в ГБ №2, 3 – в ГБ №4, 1 – в Толбазинской ЦРБ, 1 – в Миякинской ЦРБ, 2 – в ГБ Салавата;
Кумертауский округ: 2 пациента в ЦРБ Кумертау, 4 – в Мелеузовской ЦРБ, 6 – в Исянгуловской ЦРБ;
Сибайский округ: 1 пациент в Баймакской ЦГБ;
Белорецкий округ: 1 пациент в Белорецкой ЦРБ, 1 – в Учалинской ЦРБ;
Центральный округ: 71 пациент в Республиканской клинической инфекционной больнице, 12 – в РКБ имени Куватова, 6 – в ГКБ Демского района, 21 – в Уфимской ГКБ №5, 35 – в Уфимской ГКБ №8, 1 – в Уфимской ГКБ №13, 17 – в клинике БГМУ, 1 – в Буздякской ЦРБ, 1 – в Чишминской ЦРБ;
Дуванский округ: 3 пациента в Месягутовской ЦРБ.
Напомним, в Белорецке пациенты с подозрением на коронавирус пожаловались на жуткие условия в больнице | видео .
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Источник:
gorobzor.ru
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