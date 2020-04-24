Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Житель Нефтекамска получил штраф за побег из обсерватора

Житель Нефтекамска получил штраф за побег из обсерватора

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
Житель Нефтекамска получил штраф за побег из обсерватора

Жителю Нефтекамка, покинувшего обсерватор, выписан штраф на 15 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Уфимского районного суда.



Как было установлено, 23 апреля около 23:15 гражданин, находясь в профилактории Уфимского района, покинул место изоляции. Житель республики был задержан возле дома 1/3 по улице Школьной села Нижегородка. Этим он нарушил требования Постановления Главного государственного санитарного врача РФ «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения СOVID - 2019» а так же Постановления Главного государственного санитарного врача РФ «О дополнительных мерах по недопущению распространению СOVID -2019», Указа Главы РБ «О введении режима «Повышенная готовность».

Стало известно, где в Башкирии чаще всего нарушают режим самоизоляции

Читайте также:

Стало известно, где в Башкирии чаще всего нарушают режим самоизоляции
Постановлением от 24 апреля гражданин признан виновным в совершении административного правонарушения и подвергнут административному наказанию в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Белорецке пациенты с подозрением на коронавирус пожаловались на жуткие условия в больнице. Имеется видео 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gorobzor.ru

Читайте также

Под Уфой заработал первый обсерватор для изоляции по коронавирусу
Здравоохранение
Под Уфой заработал первый обсерватор для изоляции по коронавирусу
В Уфе суд отменил штраф за нарушение режима самоизоляции
Человек и закон
В Уфе суд отменил штраф за нарушение режима самоизоляции
В Баймакском районе глава сельсовета ездил пьяным за рулем
Происшествия
В Баймакском районе глава сельсовета ездил пьяным за рулем
В Башкирии осудили исполнительного директора ООО Торговый дом «Турбаслинский бройлер»
Происшествия
В Башкирии осудили исполнительного директора ООО Торговый дом «Турбаслинский бройлер»
В Башкирии ввели новый штраф в защиту несовершеннолетних
Общество
В Башкирии ввели новый штраф в защиту несовершеннолетних
Жителя Сибая оштрафовали за незаконную продажу спиртосодержащей продукции
Происшествия
Жителя Сибая оштрафовали за незаконную продажу спиртосодержащей продукции
В Хайбуллинском районе житель Оренбургской области похитил целое стадо коров
Происшествия
В Хайбуллинском районе житель Оренбургской области похитил целое стадо коров
В Башкирии на границе с Татарстаном и Челябинской областью развернут два обсерватора
Здравоохранение
В Башкирии на границе с Татарстаном и Челябинской областью развернут два обсерватора
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: