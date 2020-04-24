Житель Нефтекамска получил штраф за побег из обсерватора

Жителю Нефтекамка, покинувшего обсерватор, выписан штраф на 15 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Уфимского районного суда.







Как было установлено, 23 апреля около 23:15 гражданин, находясь в профилактории Уфимского района, покинул место изоляции. Житель республики был задержан возле дома 1/3 по улице Школьной села Нижегородка. Этим он нарушил требования Постановления Главного государственного санитарного врача РФ «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения СOVID - 2019» а так же Постановления Главного государственного санитарного врача РФ «О дополнительных мерах по недопущению распространению СOVID -2019», Указа Главы РБ «О введении режима «Повышенная готовность».



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram