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В Башкирии спрогнозировали время спада эпидемии коронавируса

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Башкирии спрогнозировали время спада эпидемии коронавируса

В Башкирии на очередном брифинге в региональном Минздраве спрогнозировали, когда эпидемия коронавируса пойдет на спад. По мнению специалистов, это может произойти с приходом тепла. Однако все может пойти и по другому сценарию. 



Мы надеемся, что с приходом тепла вирус умерит свою активность. Наверное, это будет связано с самоизоляцией, если люди все-таки не пойдут жарить шашлыки. Тогда будет выявлено меньше случаев заболевания.

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Власти Башкирии подчеркивают, что речь в данном случае идет о приготовлении шашлыков на природе. Сейчас за такое, казалось бы, обычное занятие в майские праздники можно схлопотать штраф. В случае пикника на личном приусадебном участке в режиме самоизоляции такая процедура не несет никакого вреда. 

А вот спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала россиян не ждать быстрого выхода из режима самоизоляции. По ее словам, просто взять и в одночасье разрешить людям выходить на улицу невозможно.

Валентина Матвиенко, Председатель Совета Федерации:
Ограничительные меры будут поэтапно сниматься, но не сразу и не быстро, для этого тоже нужно время, чтобы не допустить повторной вспышки коронавируса. Мы были вынуждены принять ограничительные меры, которые очень не нравятся людям. И мне не нравятся, и вам, наверное, не нравятся. Действительно, очень тяжело
Напомним,  24 апреля, на брифинге в Минздраве РБ обнародовали статистку заболеваемости коронавирусом по медицинским округам Башкирии.

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Источник: bash.news

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