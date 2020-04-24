В Башкирии спрогнозировали время спада эпидемии коронавируса

В Башкирии на очередном брифинге в региональном Минздраве спрогнозировали, когда эпидемия коронавируса пойдет на спад. По мнению специалистов, это может произойти с приходом тепла. Однако все может пойти и по другому сценарию.







Мы надеемся, что с приходом тепла вирус умерит свою активность. Наверное, это будет связано с самоизоляцией, если люди все-таки не пойдут жарить шашлыки. Тогда будет выявлено меньше случаев заболевания.

Ограничительные меры будут поэтапно сниматься, но не сразу и не быстро, для этого тоже нужно время, чтобы не допустить повторной вспышки коронавируса. Мы были вынуждены принять ограничительные меры, которые очень не нравятся людям. И мне не нравятся, и вам, наверное, не нравятся. Действительно, очень тяжело



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