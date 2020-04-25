В Белорецке откроется новая лаборатория для выявления коронавируса

В Белорецке на базе центральной клинической городской больницы откроется лаборатория для диагностики COVID-19. Об этом в ходе брифинга по распространению COVID-19 рассказала главный врач Центра гигиены и эпидемиологии РБ Анна Казак.







«Планируется к открытию дополнительная лаборатория, потому что мы видим, что география распространения инфекции за счет контактных лиц и тех, кто не соблюдает самоизоляцию, к сожалению, растет», - сказала Казак.

«Коллеги пройдут необходимое обучение. После завершения всех мероприятий она будет работать для медицинских организация Зауралья», - доложил он.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram