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В Белорецке откроется новая лаборатория для выявления коронавируса

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Белорецке откроется новая лаборатория для выявления коронавируса

В Белорецке на базе центральной клинической городской больницы откроется лаборатория для диагностики COVID-19. Об этом в ходе брифинга по распространению COVID-19 рассказала главный врач Центра гигиены и эпидемиологии РБ Анна Казак.



«Планируется к открытию дополнительная лаборатория, потому что мы видим, что география распространения инфекции за счет контактных лиц и тех, кто не соблюдает самоизоляцию, к сожалению, растет», - сказала Казак.

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По словам министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина, на данный момент в медучреждении проходит дооснащение.
«Коллеги пройдут необходимое обучение. После завершения всех мероприятий она будет работать для медицинских организация Зауралья», - доложил он.
Напомним, всего в республике действуют 14 лабораторий: 10 - подведомственные региональному Минздраву, 2 - Центру гигиены и эпидемиологии РБ, 1- ГУФСИН РБ, 1 - клинике БГМУ.

Ранее сообщалось о том, что  25 апреля в хирургическом отделении Балтачевской центральной районной больнице введены ограничительные 14-дневные мероприятия из-за распространения коронавируса.

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Источник: gorobzor.ru

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