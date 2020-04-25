В Белорецке откроется новая лаборатория для выявления коронавируса
В Белорецке на базе центральной клинической городской больницы откроется лаборатория для диагностики COVID-19. Об этом в ходе брифинга по распространению COVID-19 рассказала главный врач Центра гигиены и эпидемиологии РБ Анна Казак.
«Планируется к открытию дополнительная лаборатория, потому что мы видим, что география распространения инфекции за счет контактных лиц и тех, кто не соблюдает самоизоляцию, к сожалению, растет», - сказала Казак.
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«Коллеги пройдут необходимое обучение. После завершения всех мероприятий она будет работать для медицинских организация Зауралья», - доложил он.Напомним, всего в республике действуют 14 лабораторий: 10 - подведомственные региональному Минздраву, 2 - Центру гигиены и эпидемиологии РБ, 1- ГУФСИН РБ, 1 - клинике БГМУ.
Ранее сообщалось о том, что 25 апреля в хирургическом отделении Балтачевской центральной районной больнице введены ограничительные 14-дневные мероприятия из-за распространения коронавируса.
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Источник:
gorobzor.ru
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