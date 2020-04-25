Какие перчатки лучше защищают от коронавируса
Есть три основных материала, из которых делают перчатки: винил, нитрил и латекс.
Виниловые перчатки не защищают ни от вирусов ни от бактерий от слова никак. Они просто обеспечивают механическую защиту рук (чтобы грязными не были, когда посуду моешь).
Нитриловые перчатки защищают от вирусов и бактерий и подходят для использования во время пандемии. Во врачебной практике их обычно используют во время медицинских осмотров и различных манипуляций.
Следует сказать, что никакие перчатки не защищают от вирусов на 100%. Но нужно запомнить, что ВИНИЛОВЫЕ перчатки в условиях пандемии коронавируса использовать нельзя!
Ранее сообщалось о том, что 25 апреля в хирургическом отделении Балтачевской центральной районной больнице введены ограничительные 14-дневные мероприятия из-за распространения коронавируса.
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Источник:
t.me
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