Стало известно, какую зарплату на самом деле получают медики Башкирии

По официальной статистике, средняя зарплата врача в Башкирии прошлом году составляла 65,42 тыс. рублей. В указе Владимира Путина говорилось, что к 2018 году зарплата врачей должна вдвое превышать среднюю зарплату в регионе.







В Башкирии средняя зарплата за 2019 год составила 31,59 тыс. рублей. Таким образом, врач должен получать 65,2 тыс. рублей. Получается, что по официальным данным зарплата башкирских врачей полностью соответствует «майским указам» президента.



«Тинькофф-журнал» проверил статистику и выяснил, что на самом деле готовы платить врачам в регионе. Они рассмотрели зарплаты двух различных категорий сотрудников — отдельно врачей и отдельно средний медперсонал (фельдшеры, лаборанты, медсестры).









Официальные зарплаты врачей и средние зарплаты по регионы взяты с сайта Росстата. Надо понимать, что расчет производится таким образом: берется весь фонд оплаты труда и делится на всех сотрудников. Условно, если один главный врач зарабатывает 200 тысяч рублей, а десять врачей по 30 тысяч рублей, то средняя зарплата составляет 45,5 тыс. рублей. Что мало отражает реальную ситуацию.Для того, чтобы оценить реальную ситуацию на рынке медицинского труда, были взяты все открытые вакансии в государственных больницах и поликлиниках — они публикуются на сайте «Работа в России», где вакансии размещают центры занятости. Для прозрачности из выборки были исключены вакансии в ведомственных учреждениях (МВД, ФСБ и т.д.).Кстати, по сведениям Минздрава, укомплектованность штата поликлиник в Башкирии составляет 87,4% — весьма высокий показатель.Выгрузка вакансий показала, что в среднем в Башкирии врачам в государственных учреждениях готовы платить 34,4 тыс. рублей. Это примерно 54% от той цифры, которую Росстат указывает как среднюю зарплату врачей в регионе.

Самая большая разница получилась в Дагестане — 14,7 тыс. рублей в объявлениях и 46,7 тыс. рублей в официальной статистике. Ближе всех оказалась Белгородская область, где по вакансиям готовы платить 52,6 тыс. рублей, а по статистике 60,9 тыс. рублей.



Средняя зарплата среднего медперсонала в Башкирии по данным Росстата — 32,8 тыс. рублей. Это на 4% выше, чем в целом средняя зарплата в регионе. Это также совпадает с «майскими указами» — она должна была быть равной. Но вот по имеющимся вакансиям дело обстоит иначе — всего 21,4 тыс. рублей, что почти на 35% ниже средней по Росстату.



Конечно же, здесь не учитывать обещанные надбавки за работу с коронавирусом — решение было принято в апреле и оно временное.





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