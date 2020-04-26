Стало известно в каких районах Башкирии нет коронавируса
Стало известно, в каких районах Башкортостана не зафиксировано случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает "Ufatime", ссылаясь на официальные цифры, опубликованные Роспотребнадзором еще 24 апреля. Согласно ней, в регионе есть пять районов, в которых не зафиксировано случаев заражения COVID-19: Уфимский, Абзелиловский, Кугарчинский, Гафурийский и Стерлибашевский.
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Ранее жителям Башкирии объяснили, куда можно ездить в режиме самоизоляции. Обновленный указ о режиме самоизоляции в Башкирии включил в себя больше направлений для поездок при условии регистрации на портале Дорога 02.
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