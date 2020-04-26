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Стало известно в каких районах Башкирии нет коронавируса

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
Стало известно в каких районах Башкирии нет коронавируса

Стало известно, в каких районах Башкортостана не зафиксировано случаев заражения коронавирусной инфекцией.



Об этом сообщает "Ufatime", ссылаясь на официальные цифры, опубликованные Роспотребнадзором еще 24 апреля. Согласно ней, в регионе есть пять районов, в которых не зафиксировано случаев заражения COVID-19: Уфимский, Абзелиловский, Кугарчинский, Гафурийский и Стерлибашевский.

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Но тут следует уточнить, что при формировании перечня специалисты ведомства принимали во внимание то, где люди зарегистрированы, а не места их фактического проживания. Поэтому если коронавирусом заразился житель Уфы, что прописан в Белорецке, то в статистике будет отображено его место прописки.

Ранее  жителям Башкирии объяснили, куда можно ездить в режиме самоизоляции. Обновленный указ о режиме самоизоляции в Башкирии включил в себя больше направлений для поездок при условии регистрации на портале Дорога 02.

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