В Уфе полностью сняли карантин с клинической больницы №21

В Уфе сегодня, 27 апреля, закончился карантин в городской клинической больнице №21. Об этом доложил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на оперативном совещании в правительстве.







«Все необходимые противоэпидемические мероприятия выполнены, и с 9 утра ограничения сняты. Больница работает в штатном режиме во всех отделениях и корпусах», – сообщил Забелин. Больница №21 была закрыта 13 апреля. Ее работа возобновили по истечении 14-ти дней.



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