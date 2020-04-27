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В Уфе полностью сняли карантин с клинической больницы №21

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Уфа
В Уфе полностью сняли карантин с клинической больницы №21

В Уфе сегодня, 27 апреля, закончился карантин в городской клинической больнице №21. Об этом доложил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на оперативном совещании в правительстве.



«Все необходимые противоэпидемические мероприятия выполнены, и с 9 утра ограничения сняты. Больница работает в штатном режиме во всех отделениях и корпусах», – сообщил Забелин. Больница №21 была закрыта 13 апреля. Ее работа возобновили по истечении 14-ти дней.

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В настоящий момент, по данным Роспотребнадзора, на карантине частично остаются республиканской онкодиспансер (с 13 апреля закрыты два отделения, Белебеевская ЦРБ (с 7 апреля закрыто отдельное здание ЦРБ, а с 17 – хирургической корпус) и Кармаскалинская (с 23 апреля закрыты три отделения) и Балтачевская ЦРБ. Под полным ограничением из-за карантинных мероприятий все еще находится клиническая больница №1 в Стерлитамаке.

Ранее сообщалось, что жительница Абзелиловского района заразилась коронавирусом в Магнитогорске 

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Источник: www.ufa.kp.ru

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