Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Благоварском районе открылся новый хирургический корпус больницы

В Благоварском районе открылся новый хирургический корпус больницы

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Благоварский район
В Благоварском районе открылся новый хирургический корпус больницы

В Языково Благоварского района Башкирии открылся новый хирургический корпус центральной районной больницы, сообщил глава республики Радий Хаибров. Новый корпус рассчитан на 35 койко-мест. 



До этого врачи работали в приспособленном под больницу здании общежития, после ремонта его отдадут для обеспечения медиков жильем. 

В Уфе полностью сняли карантин с клинической больницы №21

Читайте также:

В Уфе полностью сняли карантин с клинической больницы №21
“Врачи работали в стеснённых условиях, низкие потолки не позволяли устанавливать современное оборудование. С переездом хирургического отделения в новый современный корпус здание общежития будет использоваться после ремонта по прямому назначению — для обеспечения жильём врачей. Наша задача — создавать в городских и районных больницах такие же комфортные условия для медиков и пациентов, как и в столичных клиниках. Это важно и с точки зрения привлечения молодых врачей в города и райцентры», — отметил глава региона. 
Радий Хабиров также поздравил работников скорой помощи, которые сегодня отмечают профессиональный праздник. “Понимаю, как тяжело вам сейчас. Но, поверьте, все общество смотрит на вас сейчас с надеждой и благодарностью! Мира и добра вам! Берегите себя!”.

Напомним, в Благоварском районе сильный ветер снес крышу двухэтажного дома.
 
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gtrk.tv

Читайте также

В Благоварском районе возводят новый хирургический корпус к 100-летию республики
Общество
В Благоварском районе возводят новый хирургический корпус к 100-летию республики
В Уфе построят хирургический корпус кардиоцентра
Общество
В Уфе построят хирургический корпус кардиоцентра
В Башкирии после реконструкции открылся корпус РДКБ
Здравоохранение
В Башкирии после реконструкции открылся корпус РДКБ
В Башкирии намерены построить дополнительный корпус инфекционной больницы в Уфе
Здравоохранение
В Башкирии намерены построить дополнительный корпус инфекционной больницы в Уфе
В начале 2020 года своих первых пациентов примет новая детская поликлиника Туймазинской ЦРБ
Здравоохранение
В начале 2020 года своих первых пациентов примет новая детская поликлиника Туймазинской ЦРБ
В Куюргазинском районе после капитального ремонта открылось детское поликлиническое отделение
Здравоохранение
В Куюргазинском районе после капитального ремонта открылось детское поликлиническое отделение
В Кармаскалинском районе состоялось открытие хирургического отделения и операционного блока
Здравоохранение
В Кармаскалинском районе состоялось открытие хирургического отделения и операционного блока
В Белебее на 2-недельный карантин частично закрыли городскую больницу
Здравоохранение
В Белебее на 2-недельный карантин частично закрыли городскую больницу
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: