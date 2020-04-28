В Благоварском районе открылся новый хирургический корпус больницы

В Языково Благоварского района Башкирии открылся новый хирургический корпус центральной районной больницы, сообщил глава республики Радий Хаибров. Новый корпус рассчитан на 35 койко-мест.







До этого врачи работали в приспособленном под больницу здании общежития, после ремонта его отдадут для обеспечения медиков жильем.

“Врачи работали в стеснённых условиях, низкие потолки не позволяли устанавливать современное оборудование. С переездом хирургического отделения в новый современный корпус здание общежития будет использоваться после ремонта по прямому назначению — для обеспечения жильём врачей. Наша задача — создавать в городских и районных больницах такие же комфортные условия для медиков и пациентов, как и в столичных клиниках. Это важно и с точки зрения привлечения молодых врачей в города и райцентры», — отметил глава региона.

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