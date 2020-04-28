В Благоварском районе открылся новый хирургический корпус больницы

“Врачи работали в стеснённых условиях, низкие потолки не позволяли устанавливать современное оборудование. С переездом хирургического отделения в новый современный корпус здание общежития будет использоваться после ремонта по прямому назначению — для обеспечения жильём врачей. Наша задача — создавать в городских и районных больницах такие же комфортные условия для медиков и пациентов, как и в столичных клиниках. Это важно и с точки зрения привлечения молодых врачей в города и райцентры», — отметил глава региона.
Радий Хабиров также поздравил работников скорой помощи, которые сегодня отмечают профессиональный праздник. “Понимаю, как тяжело вам сейчас. Но, поверьте, все общество смотрит на вас сейчас с надеждой и благодарностью! Мира и добра вам! Берегите себя!”.