В Стерлитамаке детей медиков, работающих с COVID-пациентами, отправили на бесплатный отдых в санаторий

В детском санатории «Нур» снова появились отдыхающие. Пока родители ребятишек спасают жизни в COVID-госпиталях, оставшиеся без присмотра дети медиков, так сказать, перебрались в лечебно-профилактическое учреждение.







Такое решение было принято в сотрудничестве городской администрации и минздрава РБ. Сейчас там проживает 16 ребятишек. Они учатся, отдыхают, проходят лечение и 6 раз в день питаются полезной едой. Не менее важно, что пребывание детей в учреждении абсолютно бесплатное. Кроме того, главврач санатория Рамиля Галимова добавила, что они могут принять втрое больше гостей. Пока что подобный проект реализован только в Стерлитамаке.

— Когда в городской клинической больнице №1 был объявлен карантин, а медицинские работники оказались заперты в стенах лечебного учреждения, встал вопрос: как быть с детьми, что остались дома. Очень часто в семье оба родителя являются медиками, им просто не на кого оставить ребенка. Круглосуточные детские сады не вариант – дети разных возрастов, много школьников начальных классов. Как родители могут спокойно работать в больнице в «красной зоне», безвыходно жить там, лечить, если не уверены, что за их ребенком присмотрят, накормят, помогут с уроками, — рассказал председатель Стерлитамакской городской организации профсоюза работников здравоохранения Азат Курбангалеев.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: пресс-служба Рескома Профсоюза работников здравоохранения