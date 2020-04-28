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В Стерлитамаке детей медиков, работающих с COVID-пациентами, отправили на бесплатный отдых в санаторий

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Стерлитамакский район
В Стерлитамаке детей медиков, работающих с COVID-пациентами, отправили на бесплатный отдых в санаторий

В детском санатории «Нур» снова появились отдыхающие. Пока родители ребятишек спасают жизни в COVID-госпиталях, оставшиеся без присмотра дети медиков, так сказать, перебрались в лечебно-профилактическое учреждение.



Такое решение было принято в сотрудничестве городской администрации и минздрава РБ. Сейчас там проживает 16 ребятишек. Они учатся, отдыхают, проходят лечение и 6 раз в день питаются полезной едой. Не менее важно, что пребывание детей в учреждении абсолютно бесплатное. Кроме того, главврач санатория Рамиля Галимова добавила, что они могут принять втрое больше гостей. Пока что подобный проект реализован только в Стерлитамаке.

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— Когда в городской клинической больнице №1 был объявлен карантин, а медицинские работники оказались заперты в стенах лечебного учреждения, встал вопрос: как быть с детьми, что остались дома. Очень часто в семье оба родителя являются медиками, им просто не на кого оставить ребенка. Круглосуточные детские сады не вариант – дети разных возрастов, много школьников начальных классов. Как родители могут спокойно работать в больнице в «красной зоне», безвыходно жить там, лечить, если не уверены, что за их ребенком присмотрят, накормят, помогут с уроками, — рассказал председатель Стерлитамакской городской организации профсоюза работников здравоохранения Азат Курбангалеев.
Напомним, общественники в Стерлитамаке нашли открытый во время самоизоляции ночной клуб

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Источник: proural.info
Фото: пресс-служба Рескома Профсоюза работников здравоохранения

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