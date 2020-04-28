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Детская больница №17 Уфы приобрела две лечебно-реабилитационные кровати

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Уфа
Детская больница №17 Уфы приобрела две лечебно-реабилитационные кровати

В целях реализации государственной программы «Доступная среда в Республике Башкортостан» Городская детская клиническая больница №17 Уфы приобрела две специальные лечебно-реабилитационные кровати для новорожденных с неврологической патологией для более эффективной абилитации и реабилитации, а также для профилактики детской инвалидизации.



Лечебно-реабилитационная кровать позволяет проводить уникальный массаж детям с самого раннего возраста. Массаж оказывает мягкое механическое воздействие на периферийные окончания кожи и мышц, что в свою очередь стимулирует передачу сигналов в центральную нервную систему. В результате тонизируются центры дыхания, кровообращения, что способствует быстрому восстановлению поврежденных функций периферийной нервной системы.

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Стоит отметить, что использование кровати позволит значительно ускорить процесс выздоровления и проводить комплексное восстановление детей.

Напомним, в Благоварском районе открылся новый хирургический корпус больницы. 

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Источник: health.bashkortostan.ru
Фото: health.bashkortostan.ru

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