Власти опровергли вспышку коронавируса в Абзелиловском районе

Власти Башкирии прокомментировали слухи о возможной вспышке коронавируса в Абзелиловском районе. Ранее среди местных жителей пошли разговоры о том, что в районе якобы обнаружен очередной очаг COVID-19. Однако, по словам местных властей, сельчанам переживать не стоит.







Никакой вспышки коронавируса в Аскарово нет. Об этом подробно рассказал глава Абзелиловского района Ильдар Нафиков. Он подчеркнул, что на данный момент муниципалитет является "чистой" зоной.

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