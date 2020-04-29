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Власти опровергли вспышку коронавируса в Абзелиловском районе

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
Власти опровергли вспышку коронавируса в Абзелиловском районе

Власти Башкирии прокомментировали слухи о возможной вспышке коронавируса в Абзелиловском районе. Ранее среди местных жителей пошли разговоры о том, что в районе якобы обнаружен очередной очаг COVID-19. Однако, по словам местных властей, сельчанам переживать не стоит.



Никакой вспышки коронавируса в Аскарово нет. Об этом подробно рассказал глава Абзелиловского района Ильдар Нафиков. Он подчеркнул, что на данный момент муниципалитет является "чистой" зоной.

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Нафиков подчеркнул, что один из жителей Аскарово попал в неприятную ситуацию в Магнитогорске, где долгое время работал. Первый тест на коронавирус у него был положительным. Среди его родных и близких в Аскарово были отработаны 14 "контактных" человек. На время исследования их поместили под карантин.

Во вторник пришли хорошие новости. Повторный тест жителя Аскарово оказался отрицательным. Такой же результат показали тесты у его близких. После этого на самоизоляцию были отправлены 15 человек. Ожидается, что спустя 10 дней они сдадут повторный тест.

Напомним, в Абзелиловском районе Башкирии родился теленок с пятой ногой на спине.

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Источник: bash.news

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