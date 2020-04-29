Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Состояние Ранэля Шамсутдинова из Стерлитамака резко ухудшилось

Состояние Ранэля Шамсутдинова из Стерлитамака резко ухудшилось

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Стерлитамакский район
Состояние Ранэля Шамсутдинова из Стерлитамака резко ухудшилось

Состояние 19-летнего Ранэля Шамсутдинова из Башкирии ухудшилось. Сегодня стало известно, что молодой человек впал в кому. За его состоянием продолжают следить врачи.



Ранэль Шамсутдинов впал в кому. За судьбой 19-летнего парня следит без преувеличения следит вся Башкирия. У молодого человека опухоль мозга, ему необходимо срочное лечение. Но все планы сбил коронавирус. 

Именно из-за пандемии оказалась закрыта на карантин больница в Стерлитамаке. По направлению его должны были отправить в РКБ им. Куватова, но в главной клинике республики на тот момент и вовсе разгорелся очаг заражения. Медики приняли решение отправить Ранэля в больницу соседнего Салавата. 

В Башкирии родственники умирающего парня вышли на пикет

Читайте также:

В Башкирии родственники умирающего парня вышли на пикет
Состояние парня ухудшалось с каждым днем. В Минздраве Башкирии подчеркнули, что в курсе этой ситуации, больного согласился оперировать известный нейрохирург из уфимской больницы № 21, для транспортировки парня в столицу Башкирии рассматривали возможность использовать санавиацию. 

Сегодня утром состояние Ранэля Шамсутдинова оценили как критическое. Молодой человек впал в кому. 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: bash.news

Читайте также

В Башкирии родственники умирающего парня вышли на пикет
Общество
В Башкирии родственники умирающего парня вышли на пикет
Ранэлю Шамсутдинову из Стерлитамака, который не мог получить помощь из-за коронавируса, сделали первую операцию
Здравоохранение
Ранэлю Шамсутдинову из Стерлитамака, который не мог получить помощь из-за коронавируса, сделали первую операцию
Родственники смертельно больного Ранэля Шамсутдинова из Стерлитамака просят федеральные власти помочь с его лечением
Общество
Родственники смертельно больного Ранэля Шамсутдинова из Стерлитамака просят федеральные власти помочь с его лечением
Полный список городов и районов Башкирии, где обнаружен коронавирус
Здравоохранение
Полный список городов и районов Башкирии, где обнаружен коронавирус
В Салавате трамвай сбил молодого парня
Происшествия
В Салавате трамвай сбил молодого парня
В Стерлитамаке нашли тело подростка с пакетом на голове
Происшествия
В Стерлитамаке нашли тело подростка с пакетом на голове
Стало известно о состоянии писателя Дмитрия Быкова
Происшествия
Стало известно о состоянии писателя Дмитрия Быкова
Уфимский шеф-повар Салим Таваров умер не приходя в сознание
Общество
Уфимский шеф-повар Салим Таваров умер не приходя в сознание
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: