Состояние Ранэля Шамсутдинова из Стерлитамака резко ухудшилось

Состояние 19-летнего Ранэля Шамсутдинова из Башкирии ухудшилось. Сегодня стало известно, что молодой человек впал в кому. За его состоянием продолжают следить врачи.









Ранэль Шамсутдинов впал в кому. За судьбой 19-летнего парня следит без преувеличения следит вся Башкирия. У молодого человека опухоль мозга, ему необходимо срочное лечение. Но все планы сбил коронавирус.



Именно из-за пандемии оказалась закрыта на карантин больница в Стерлитамаке. По направлению его должны были отправить в РКБ им. Куватова, но в главной клинике республики на тот момент и вовсе разгорелся очаг заражения. Медики приняли решение отправить Ранэля в больницу соседнего Салавата.

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Состояние парня ухудшалось с каждым днем. В Минздраве Башкирии подчеркнули, что в курсе этой ситуации, больного согласился оперировать известный нейрохирург из уфимской больницы № 21, для транспортировки парня в столицу Башкирии рассматривали возможность использовать санавиацию.Сегодня утром состояние Ранэля Шамсутдинова оценили как критическое. Молодой человек впал в кому.