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Статистика коронавируса в Башкирии: информация по районам

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
Статистика коронавируса в Башкирии: информация по районам

В ходе ежедневного брифинга в Минздраве Максим Забелин сообщил данные по количество больных в станционерах республики.  Так, в медицинских учреждениях от коронавируса лечатся 357 инфицированных, заболевание было диагностировано у 691 человека. Отмечается, что у  31  пациента состояние оценивается как тяжелое, из них 11 подключены к ИВЛ.



Нефтекамский округ: 12  больных в городской больнице Нефтекамска, 1 – в Дюртюлинской ЦРБ.
Бирский округ: 8 пациентов в Бирской ЦРБ;
Октябрьский округ: 32 пациентов в Белебеевской ЦРБ, 2 – в Октябрьской ГБ №1, 10 – в Туймазинской ЦРБ, 1 – Аскинской ЦРБ, 1 – Ермекеевской ЦРБ;
Стерлитамакский округ: 4 пациента в РКИБ Стерлитамака, 5 – в ГБ №2, 3 – в ГБ №4, 3 – в ГБ Салавата;

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Кумертауский округ: 7 пациента в ЦРБ Кумертау, 4 – в Мелеузовской ЦРБ, 6 – в Исянгуловской ЦРБ;
Сибайский округ: 1 пациент в Баймакской ЦГБ;
Белорецкий округ: 6 пациента в Белорецкой ЦРБ, 1 – в Учалинской ЦРБ;
Центральный округ: 43 больных в Республиканской клинической инфекционной больнице, 11 – в РКБ имени Куватова,31 – в ГКБ Демского района, 46 – в уфимской ГКБ №5, 51– в уфимской ГКБ №8, 1 – в уфимской ГКБ №13, 1 – в уфимской ГКБ №18,1 – РКЦ Уфа, 59 – в клинике БГМУ, 1 – в Давлекановской  ЦРБ, 1 – в Кушнаренковской ЦРБ;
Дуванский округ: 2 пациента в Месягутовской ЦРБ.

Также 211 жителей Башкирии находятся на амбулаторном лечении с легкой формой коронавируса.  За последние сутки выздоровели 30 человек, всего 106 зараженных.

Ранее сообщалось, о том что стала известна судьба вахтовиков из Башкирии застрявших из-за коронавируса в Ямальском районе ЯНАО. 

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Источник: gorobzor.ru

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