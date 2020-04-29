Статистика коронавируса в Башкирии: информация по районам

В ходе ежедневного брифинга в Минздраве Максим Забелин сообщил данные по количество больных в станционерах республики. Так, в медицинских учреждениях от коронавируса лечатся 357 инфицированных, заболевание было диагностировано у 691 человека. Отмечается, что у 31 пациента состояние оценивается как тяжелое, из них 11 подключены к ИВЛ.







Нефтекамский округ: 12 больных в городской больнице Нефтекамска, 1 – в Дюртюлинской ЦРБ.

Бирский округ: 8 пациентов в Бирской ЦРБ;

Октябрьский округ: 32 пациентов в Белебеевской ЦРБ, 2 – в Октябрьской ГБ №1, 10 – в Туймазинской ЦРБ, 1 – Аскинской ЦРБ, 1 – Ермекеевской ЦРБ;

Стерлитамакский округ: 4 пациента в РКИБ Стерлитамака, 5 – в ГБ №2, 3 – в ГБ №4, 3 – в ГБ Салавата;



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7 пациента в ЦРБ Кумертау, 4 – в Мелеузовской ЦРБ, 6 – в Исянгуловской ЦРБ;1 пациент в Баймакской ЦГБ;6 пациента в Белорецкой ЦРБ, 1 – в Учалинской ЦРБ;43 больных в Республиканской клинической инфекционной больнице, 11 – в РКБ имени Куватова,31 – в ГКБ Демского района, 46 – в уфимской ГКБ №5, 51– в уфимской ГКБ №8, 1 – в уфимской ГКБ №13, 1 – в уфимской ГКБ №18,1 – РКЦ Уфа, 59 – в клинике БГМУ, 1 – в Давлекановской ЦРБ, 1 – в Кушнаренковской ЦРБ;2 пациента в Месягутовской ЦРБ.Также 211 жителей Башкирии находятся на амбулаторном лечении с легкой формой коронавируса. За последние сутки выздоровели 30 человек, всего 106 зараженных.Ранее сообщалось, о том что стала известна судьба вахтовиков из Башкирии застрявших из-за коронавируса в Ямальском районе ЯНАО.



