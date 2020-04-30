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Медики уфимской РКБ записали коллективное видеообращение Путину | видео

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Уфа
Медики уфимской РКБ записали коллективное видеообращение Путину | видео

В Сети распространилось видеообращение сотрудников печально известной Республиканской клинической больницы имени Куватова Владимиру Путину и Правительству РФ.  



В пятиминутном видео медики рассказывают, как в самой главной больнице Башкирии возникли проблемы с приходом главного врача в ноябре 2019 года. По их словам, следствием такого отношения руководства стала вспышка коронавируса.

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«6 апреля нас заперли на карантин. Без предупреждения. Карантин был объявлен в разгар рабочего дня. Все сотрудники остались на рабочем месте и даже те, кто отработал в этот день смену. РКБ стала очагом инфекции, раскинувшемся на всю республику. В течение двух недель оставшийся в больнице персонал находился в сложнейших нечеловеческих бытовых условиях. Без нормальных средств защиты, без возможности помыться, иногда без сна», — заявили врачи.
Медики отмечают, что не верят цифрам заболевших, которые озвучивает региональный Минздрав. По их словам,  зараженных куда больше. Они просят провести федеральных органов власти честное расследование и наказать виновных.
«Мы требуем открытого и честного расследования со стороны федеральной власти. Мы обращаемся к вам, не дайте скрыть результаты тестирования и КТ. Мы не верим тем результатам, которые выдает лаборатория, подконтрольная Минздраву РБ. О чем свидетельствуют показания большинства коллег, которые пришли здоровые на дежурство. А сейчас ушли, или госпитализированы в другие больницы со множеством осложнений, при этом у них выявляются отрицательные результаты. Считаю, что данные результаты носят ложный характер, чтобы скрыть истинную картину положения», — говорится на видео.


В региональном Минздраве прокомментировали обращение врачей, отметив, что ведется расследование.

«Да, про обращение знаем, видели. Всевозможные проверки в отношении РКБ имени Куватова ведутся», — рассказали в ведомстве.
Напомним, Минздрав Башкирии опроверг информацию о том, что Белебеевская ЦРБ стала новым очагом COVID-19

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Источник: gorobzor.ru

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