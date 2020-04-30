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Статистика коронавируса на сегодня в Башкирии: за сутки 75 новых случаев

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
Статистика коронавируса на сегодня в Башкирии: за сутки 75 новых случаев

В Башкирии за сутки зарегистрировано 75 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе достигло 766, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в России.



За последние сутки в России подтверждено 7099 случаев новой коронавирусной инфекции в 85 регионах, из них 2829 (39,9%) выявлены активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 1333 человека.

Всего в стране зарегистрировано 106 498 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 11 619 человек.

Также за сутки зафиксирован 101 летальный случай. За весь период в России от коронавируса скончалось 1073 человека.

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Источник: gtrk.tv

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