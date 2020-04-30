В Башкирии с 4 мая вводится масочный режим

На оперативном совещании в правительстве Башкирии сегодня, 30 апреля, Радий Хабиров объявил масочный режим с 4 мая. Горожанам можно будет появляться в общественных местах только в защитных масках. Они могут быть одноразовыми или самодельными многоразовыми.
- Почему я принимаю решение с 4 мая? Потому что я хочу людям спокойно дать возможность купить эти маски, изготовить, кому-то мы их передадим через волонтеров, - сказал Хабиров.
Глава региона поручил промышленности, которая на сегодняшний день выпускает 150 000 масок, не допускать сбоев в работе, чтобы маски были в продаже.
Напомним, в Башкирии за сутки зарегистрировано 75 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе достигло 766, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в России. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram