Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии с 4 мая вводится масочный режим

В Башкирии с 4 мая вводится масочный режим

Рубрика: Общество / Здравоохранение
В Башкирии с 4 мая вводится масочный режим

На оперативном совещании в правительстве Башкирии сегодня, 30 апреля, Радий Хабиров объявил масочный режим с 4 мая. Горожанам можно будет появляться в общественных местах только в защитных масках. Они могут быть одноразовыми или самодельными многоразовыми.



- Почему я принимаю решение с 4 мая? Потому что я хочу людям спокойно дать возможность купить эти маски, изготовить, кому-то мы их передадим через волонтеров, - сказал Хабиров.

Хабиров продлил полную самоизоляцию в Башкирии

Читайте также:

Хабиров продлил полную самоизоляцию в Башкирии
Глава региона поручил промышленности, которая на сегодняшний день выпускает 150 000 масок, не допускать сбоев в работе, чтобы маски были в продаже.

Напомним, в Башкирии за сутки зарегистрировано 75 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе достигло 766, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в России.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: www.ufa.kp.ru

Читайте также

Статистика коронавируса на сегодня в Башкирии: за сутки 75 новых случаев
Здравоохранение
Статистика коронавируса на сегодня в Башкирии: за сутки 75 новых случаев
В Башкирии запретят езду в маршрутках без масок и перчаток
Общество
В Башкирии запретят езду в маршрутках без масок и перчаток
В Башкирию поступило более 1,5 млн медицинских масок
Здравоохранение
В Башкирию поступило более 1,5 млн медицинских масок
В Башкирии зафиксировано 60 новых случаев заражения коронавирусом
Здравоохранение
В Башкирии зафиксировано 60 новых случаев заражения коронавирусом
В Башкирии за сутки выявили 25 новых больных коронавирусом
---
В Башкирии за сутки выявили 25 новых больных коронавирусом
Для почтальонов Башкирии недостаточно медицинских масок
Общество
Для почтальонов Башкирии недостаточно медицинских масок
В Башкирии от коронавирусной инфекции вылечился третий пациент
Здравоохранение
В Башкирии от коронавирусной инфекции вылечился третий пациент
В Башкирии полицейских заставляют покупать медицинские маски
Здравоохранение
В Башкирии полицейских заставляют покупать медицинские маски
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: