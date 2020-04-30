Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Хабиров рассказал о дальнейшей судьбе главврача РКБ Эльзы Сыртлановой

Хабиров рассказал о дальнейшей судьбе главврача РКБ Эльзы Сыртлановой

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Хабиров рассказал о дальнейшей судьбе главврача РКБ Эльзы Сыртлановой

Глава Башкортостана, Радий Хабиров, прокомментировал ситуацию, которая сложилась в РКБ им. Куватова, что расположена в Уфе. Как известно, ранее медучреждение было закрыто на жесткий карантин из-за вспышки COVID-19.



Сегодня также стала известна судьба Эльзы Сыртлановой, что занимает должность главврача больницы - она останется на своей должности. Радий Хабиров высоко оценил ее деятельность в этот крайне сложный период времени. Несмотря на все критические замечания, больницу удалось вывести из кризисного состояния.

Медики уфимской РКБ записали коллективное видеообращение Путину | видео

Читайте также:

Медики уфимской РКБ записали коллективное видеообращение Путину | видео
По словам Дианы Исхановой, пресс-секретаря руководителя Башкортостана, Радий Хабиров знает о коллективном обращении работников медучреждения. Как и все обращения жителей Башкирии, оно будет рассмотрено в порядке, установленном законом. Если же говорить о Главном враче РКБ, Эльзе Сыртлановой, то она, как работала, так и дальше будет работать на своей должности. Исханова добавила, что в очень непростой ситуации она, как специалист, вместе с коллективом, что насчитывает 2,5 тысячи человек, прошла сложный путь и вывела больницу из ситуации с коронавирусом.

Ранее сообщалось о том, что жители Башкирии продолжают голосовать за увольнение главврача больницы, которая стала главным очагом коронавируса в регионе. Была создана петиция под которой подписались несколько десятков тысяч человек.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram


Читайте также

Петицию об увольнении главврача РКБ Эльзы Сыртлановой подписали уже 10 тысяч человек
Общество
Петицию об увольнении главврача РКБ Эльзы Сыртлановой подписали уже 10 тысяч человек
Уфимская РКБ выходит из карантина, Сыртланова уходит на самоизоляцию
Здравоохранение
Уфимская РКБ выходит из карантина, Сыртланова уходит на самоизоляцию
Жители Башкирии требуют уволить главврача уфимской РКБ Эльзу Сыртланову
Общество
Жители Башкирии требуют уволить главврача уфимской РКБ Эльзу Сыртланову
Леонид Рошаль встал на защиту главврача уфимской РКБ Эльзы Сыртлановой
Здравоохранение
Леонид Рошаль встал на защиту главврача уфимской РКБ Эльзы Сыртлановой
Радий Хабиров назвал поведение главврача РКБ Эльзы Сыртлановой мужским
Политика
Радий Хабиров назвал поведение главврача РКБ Эльзы Сыртлановой мужским
В Минздраве Башкирии опровергли слухи об увольнении главврача РКБ Эльзы Сыртлановой
Здравоохранение
В Минздраве Башкирии опровергли слухи об увольнении главврача РКБ Эльзы Сыртлановой
Пациенты РКБ имени Куватова в Уфе пожаловались на ограничения в питании
Здравоохранение
Пациенты РКБ имени Куватова в Уфе пожаловались на ограничения в питании
Сыртланова Эльза покинула пост главврача скандальной уфимской ГКБ №13
Здравоохранение
Сыртланова Эльза покинула пост главврача скандальной уфимской ГКБ №13
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: