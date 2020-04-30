Хабиров рассказал о дальнейшей судьбе главврача РКБ Эльзы Сыртлановой
Глава Башкортостана, Радий Хабиров, прокомментировал ситуацию, которая сложилась в РКБ им. Куватова, что расположена в Уфе. Как известно, ранее медучреждение было закрыто на жесткий карантин из-за вспышки COVID-19.
Сегодня также стала известна судьба Эльзы Сыртлановой, что занимает должность главврача больницы - она останется на своей должности. Радий Хабиров высоко оценил ее деятельность в этот крайне сложный период времени. Несмотря на все критические замечания, больницу удалось вывести из кризисного состояния.
Ранее сообщалось о том, что жители Башкирии продолжают голосовать за увольнение главврача больницы, которая стала главным очагом коронавируса в регионе. Была создана петиция под которой подписались несколько десятков тысяч человек.
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