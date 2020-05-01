Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » За сутки в Башкирии зарегистрировали 77 новых случаев заболеваний коронавирусом

За сутки в Башкирии зарегистрировали 77 новых случаев заболеваний коронавирусом

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
За сутки в Башкирии зарегистрировали 77 новых случаев заболеваний коронавирусом

В республике Башкортостан, по информации интернет-ресурса «СтопКоронавирус», выросло число заболевших новой коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа количество больных увеличилось на 77 человек. В настоящее время в Башкирии уже зафиксировано 843 подтверждённых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.



За последние сутки врачи выписали из больниц 51 пациента, которые полностью выздоровели. На текущий момент всего поправилось и выписано из больниц 167 человек. За прошедший день никто не умер от COVID-19 и общее число летальных исходов находится на прежнем уровне – 14 человек.

В Башкирию возвратят вахтовиков, часть из которых может быть заражена коронавирусом

Читайте также:

В Башкирию возвратят вахтовиков, часть из которых может быть заражена коронавирусом
Следует напомнить, что вчера, 30 апреля 2020 года, в республике Башкортостан подтвердилось 75 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Ещё вчера, общее количество заболевших составляло 766 человек.

Напомним, в Башкирии увеличили время поездки на машине через портал doroga02. Кроме того,  стало известно, когда жители Башкирии смогут выйти на работу.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram


Читайте также

Статистика коронавируса на сегодня в Башкирии: за сутки 75 новых случаев
Здравоохранение
Статистика коронавируса на сегодня в Башкирии: за сутки 75 новых случаев
Несмотря на официальную статистику, Минздрав Башкирии сообщил о 45 новых больных коронавирусом за сутки
Здравоохранение
Несмотря на официальную статистику, Минздрав Башкирии сообщил о 45 новых больных коронавирусом за сутки
В Минздраве Башкирии рассказали о количестве больных коронавирусом в РКБ
Здравоохранение
В Минздраве Башкирии рассказали о количестве больных коронавирусом в РКБ
В Башкирии зафиксировано 60 новых случаев заражения коронавирусом
Здравоохранение
В Башкирии зафиксировано 60 новых случаев заражения коронавирусом
В Башкирии за сутки выявили 25 новых больных коронавирусом
---
В Башкирии за сутки выявили 25 новых больных коронавирусом
В Башкирии количество госпитализированных, с подозрением на коронавирус, возросло до 79
Здравоохранение
В Башкирии количество госпитализированных, с подозрением на коронавирус, возросло до 79
Коронавирус подступает к Башкирии: в соседнем регионе подтвердили 2 случая заболевания
Здравоохранение
Коронавирус подступает к Башкирии: в соседнем регионе подтвердили 2 случая заболевания
За сутки в Башкирии число госпитализированных с подозрением на коронавирус увеличилось на 8 человек
Здравоохранение
За сутки в Башкирии число госпитализированных с подозрением на коронавирус увеличилось на 8 человек
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: