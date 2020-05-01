За сутки в Башкирии зарегистрировали 77 новых случаев заболеваний коронавирусом
В республике Башкортостан, по информации интернет-ресурса «СтопКоронавирус», выросло число заболевших новой коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа количество больных увеличилось на 77 человек. В настоящее время в Башкирии уже зафиксировано 843 подтверждённых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
За последние сутки врачи выписали из больниц 51 пациента, которые полностью выздоровели. На текущий момент всего поправилось и выписано из больниц 167 человек. За прошедший день никто не умер от COVID-19 и общее число летальных исходов находится на прежнем уровне – 14 человек.
Напомним, в Башкирии увеличили время поездки на машине через портал doroga02. Кроме того, стало известно, когда жители Башкирии смогут выйти на работу.
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