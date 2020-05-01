Ученые спрогнозировали развитие пандемии коронавируса в республике

К 4 мая в Башкирии по пессимистическому сценарию развития пандемии коронавируса ожидается 1106 заболевших, напомним, на сегодня зарегистрировано 843 случая. По словам ученых, даже эти цифры не отображают реальную картину по количеству заболевших. Сообщает РБК со ссылкой на проектный офис по математическому моделированию развития COVID-19 УГАТУ и БГМУ.

«Существует запаздывание на 2-5 дней результатов тестирования. В Башкортостане, к сожалению, в последние дни наметился пессимистический сценарий развития эпидемии. Во многом это объясняется регистрацией сниженного индекса самоизоляции в республике в последние дни», — отметила руководитель проектного офиса от УГАТУ Ирина Лакман.

Напомним, за сутки в Башкирии зарегистрировали

77 новых случаев

заболеваний коронавирусом

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