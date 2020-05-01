Светлану Кускарбекову на посту пресс-секретаря Минздрава Башкирии сменила пиарщица из Волгограда

Светлана Кускарбекова больше не будет руководителем пресс-службы Министерства здравоохранения республики Башкортостан. Вместо неё, этот пост займёт Софья Алешина. Накануне днём об уходе по собственном желанию сообщила сама Кускарбекова, сообщает издание Proufu.







Заменившая Светлану Софья Алешина прибыла из города Волгоград. Она основатель рекламной компании LAB_51 (ООО «Лаборатория 51»). На официальном сайте данного рекламного агентства сообщается, что клиенты могут рассчитывать на помощь в создании и продвижении сайтов, оказании услуг в сфере SMM продвижения, проведения PR-акций и крупных мероприятий. Осуществляет свою рабочую деятельность данная компания в городе Волгоград. Софья Алешина имеет некоторые взыскания по уплате налоговых начислений.



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