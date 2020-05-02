Когда Башкирия выйдет на плато по коронавирусу: мнение ученых

В Башкирии Науфаль Загидуллин поделился приблизительными прогнозами о том, как будет развиваться ситуация с новой коронавирусной инфекцией. Специалист является членом проектного офиса БГМУ и УГАТУ в сфере математического моделирования и прогнозирования.







К 3-4 мая количество заболевших COVID-19 может достигнуть 1 000 человек. Рост в пределах от 70 до 90 человек каждые 24 часа будет продолжаться до 9-12 мая. Лишь тогда рост замедлится и остановится вовсе.



На основании этого приблизительного прогноза руководство Башкортостана приняло решение продлить действующий карантин. Науфалю Загидуллину это решение кажется достаточно логичным и оправданным. Ожидается, что 11 и 12 мая глава региона с помощниками будет принимать очередное решение, связанное с продлением или смягчением карантина.



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