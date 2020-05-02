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В Башкирии установлен рекорд заболеваемости: за сутки подтвердилось 92 новых случая коронавируса

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Башкирии установлен рекорд заболеваемости: за сутки подтвердилось 92 новых случая коронавируса

В республике Башкортостан за прошедшие 24 часа было выявлено 92 случая заражения COVID-19 (новая коронавирусная инфекция). По информации Министерства здравоохранения Башкирии, всего сейчас известно о 935 случаях заражения коронавирусом. За последние почти две недели новых летальных случаев в Башкирии от COVID-19 не фиксировалось.

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За последние сутки из больниц было выписано 7 человек, которые выздоровели. В общей сложности, в регионе удалось вылечить 183 пациента. Сейчас в больницах остаётся 396 человек. 190 пациентов чувствуют себя нормально, 175 человек остаются в состоянии средней тяжести. К сожалению, оставшиеся пациенты пока находятся в крайне тяжелом положении. Из 31 пациента, 19 человек на ИВЛ.

Напомним, в Башкирию возвратят вахтовиков, часть из которых может быть заражена коронавирусом.

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