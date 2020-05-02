В Башкирии установлен рекорд заболеваемости: за сутки подтвердилось 92 новых случая коронавируса
В республике Башкортостан за прошедшие 24 часа было выявлено 92 случая заражения COVID-19 (новая коронавирусная инфекция). По информации Министерства здравоохранения Башкирии, всего сейчас известно о 935 случаях заражения коронавирусом. За последние почти две недели новых летальных случаев в Башкирии от COVID-19 не фиксировалось.
Напомним, в Башкирию возвратят вахтовиков, часть из которых может быть заражена коронавирусом.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Читайте также
Здравоохранение
За сутки в Башкирии зарегистрировали 77 новых случаев заболеваний коронавирусом
Здравоохранение
В Минздраве Башкирии сообщили, где лежат больные с коронавирусом
Здравоохранение
В Башкирии зафиксировано 60 новых случаев заражения коронавирусом
Здравоохранение
В России за сутки выявили шесть новых случаев коронавируса
Здравоохранение
Несмотря на официальную статистику, Минздрав Башкирии сообщил о 45 новых больных коронавирусом за сутки
---
В Башкирии за сутки выявили 25 новых больных коронавирусом
Здравоохранение
Статистика заболеваемости коронавирусом на сегодня в Башкирии: данные по городам и районам
Здравоохранение
В Башкирии количество госпитализированных, с подозрением на коронавирус, возросло до 79