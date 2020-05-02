В Башкирии установлен рекорд заболеваемости: за сутки подтвердилось 92 новых случая коронавируса

В республике Башкортостан за прошедшие 24 часа было выявлено 92 случая заражения COVID-19 (новая коронавирусная инфекция). По информации Министерства здравоохранения Башкирии, всего сейчас известно о 935 случаях заражения коронавирусом. За последние почти две недели новых летальных случаев в Башкирии от COVID-19 не фиксировалось.





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