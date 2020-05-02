Максим Забелин назвал причины резкого увеличения больных коронавирусом
Руководитель Минздрава республики Максим Забелин разъяснил существенное увеличение числа инфицированных коронавирусом.
Максим Забелин:
«В республике всего сделано 77474 анализов на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 71383 человека. За предыдущие сутки тестирование прошли 3606 человек».
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