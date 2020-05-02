При больнице Белорецка открылась 11 в республике лаборатория по выявлению коронавируса
В Республике Башкортостан запущена еще одна лаборатория Министерства здравоохранения региона. В этой лаборатории при диагностике применяется метод ПЦР. Об этой новости в соцсетях сообщил руководитель Минздрава республики Максим Забелин. Лаборатория открылась при Белорецкой ЦРКБ.
Максим Забелин отметил, что самоизоляция способствует уменьшению распространения вируса. В конце своего поста он поблагодарил медицинских работников.
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Фото: Министр здравоохранения РБ Максим Забелин
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