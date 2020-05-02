При больнице Белорецка открылась 11 в республике лаборатория по выявлению коронавируса

В Республике Башкортостан запущена еще одна лаборатория Министерства здравоохранения региона. В этой лаборатории при диагностике применяется метод ПЦР. Об этой новости в соцсетях сообщил руководитель Минздрава республики Максим Забелин. Лаборатория открылась при Белорецкой ЦРКБ.





По словам министра, в этой лаборатории начнут обследовать пациентов из медицинских учреждений Зауралья на коронавирус. Также он отметил, что у лаборатории достаточно ресурсов для обследования граждан с подозрением на вирус или с первичными признаками Covid-19. Это приведет к значительному увеличению объемов диагностики, а значит поможет предупредить распространение коронавируса.





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Фото: Министр здравоохранения РБ Максим Забелин

Это уже 11 лаборатория в списке подведомственных Минздраву региона. И, несмотря на то, что республика находится на 5 месте по количеству проводимых тестирований в сутки, работа в этом направлении будет продолжаться.Максим Забелин отметил, что самоизоляция способствует уменьшению распространения вируса. В конце своего поста он поблагодарил медицинских работников.